Lors de la présentation de son équipe, le SM Caen transforme ce mercredi l'esplanade du stade d'Ornano en Fanzone pour ses supporters. Il propose de nombreuses animations (bubble foot, précifoot...) et de se rapprocher au plus près de ses joueurs. France Bleu vous fera suivre l'événement en direct.

Caen, France

Le SM Caen présente son équipe ce mercredi lors d'une journée réservée aux supporters. Elle s'intitule "Bienvenue dans la Team" et propose de nombreuses animations gratuites dès 12h.

L'esplanade du Stade d'Ornano sera transformée en Fanzone avec des animations comme le radar foot (pour mesurer la vitesse de votre tir) ou le bubble foot.

"On a voulu cette journée comme un moment de partage et de convivialité avec tous les amoureux du club et ceux qui veulent passer un moment avec les joueurs professionnels en fin d'après-midi" explique Arnaud Tanguy, le directeur général du Stade Malherbe de Caen.

Les joueurs seront présentés sur une scène à partir de 18h avant de participer à certaines animations.

France Bleu vous fera suivre à partir de 16h30 les moments forts de cette journée avec de nombreux intervenants à notre micros.

Déroulé de la journée

12h : Ouverture de la Fanzone (animations, food truck, DJ)

12h-18h : Visite de Stade (Deux euros)

16h30-17h30 : Peinture Live sur scène d'un joueur choisi par vote sur les réseaux sociaux.

18h : Présentation de l'équipe et animations avec les joueurs.