Le SM Caen prête son défenseur Younn Zahary à Pau (National)

Caen, France

Invité dans Allo Malherbe, le président du SM Caen a annoncé le prêt de son défenseur âgé de 21 ans Younn Zahary.

"On est très vigilant, a expliqué Fabrice Clément. Je l'ai félicité parce qu'il aurait très bien pu dire "non, je reste ici. Je veux rester dans le groupe et puis attendre". Je l'ai trouvé courageux mais dans le même temps on s'est assuré auprès du club et du coach de Pau qu'il jouerait. Il n'y va pas pour être le troisième ou le quatrième mais pour jouer dans l'axe.

Et j'ai vu Younn tout à l'heure en lui disant qu'il était un joueur du Stade Malherbe sur lequel on comptait dans l'avenir."

Formé au club et professionnel depuis la saison passée, Younn Zahary a joué quinze matchs de championnat dont trois cette saison sous les couleurs du SM Caen.

Ce prêt intervient après celui d'Arnold Isako. Le SM Caen souhaite réduire son effetif assez conséquent lors de ce mercato.