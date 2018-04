Caen, France

Privé de Fred Guilbert initialement contre Toulouse, le SM Caen se passera de son latéral droit contre le PSG faute d'avoir purgé son match de suspension ce week-end.

L'entraîneur caennais ne retrouvera pas non plus son milieu de terrain Youssef Aït Bennasser en phase de reprise et qui a joué avec la réserve le week-end dernier.

Le groupe caennais : Rémy Vercoutre (g), Brice Samba (g) - Romain Genevois, Damien Da Silva, Alexander Djiku, Ismaël Diomandé, Vincent Bessat, Durel Avounou - Baïssama Sankoh, Jessy Deminguet, Stef Peeters, Julien Féret (cap), Jan Repas - Enzo Crivelli, Ivan Santini, Ronny Rodelin, Timo Stavitski, Christian Kouakou.