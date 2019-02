Le SM Caen recrute via les réseaux sociaux pour sa section féminine

Le SM Caen va mettre en place la saison prochaine une section féminine de football. Il va pour cela recruter un ou une manager sportif pour sa future section. Le club de football normand a choisi twitter pour publier son offre d'emploi et toucher le plus grand nombre.

Caen, France

Ce jeudi matin, le SM Caen a publié via Twitter une offre d'emploi concernant un poste de manager sportif pour sa future section féminine.

"Les C.V. n'arrêtent pas depuis, s'amuse Nicolas Seube, en charge de ce projet. Comme quoi la médiatisation fait avancement bien plus les choses que le bouche à oreille."

🧐 Le @SMCaen recherche un(e) Manager Sportif pour sa section féminine 🔴🔵



Découvrez l'offre d'emploi 👇👇 pic.twitter.com/gLVrq8epuD — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) February 7, 2019

En optant pour les réseaux sociaux, le SM Caen vise ainsi deux objectifs. Le premier est d'atteindre le plus de candidats et de candidates potentiels. Le second est d'offrir également un éclairage national à la mise en place de sa section féminine.

"Je pense que pour le club c'est important mais aussi au niveau national, explique Nicolas Seube. D'autant qu'on est dans l'année de la Coupe du Monde 2019 et qu'on fait partie des seuls clubs professionnels à ne pas avoir de section féminine.

Aujourd'hui, je crois qu'il ne doit rester que quatre clubs qui n'ont pas de sections sur tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. C'est une anomalie qu'on a envie de remettre dans le bon sens."