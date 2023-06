Le SM Caen remporte le prix du meilleur tifo de Ligue 2 de la saison

Le tifo a été déployé avant le match aller du derby entre Caen et Le Havre, au stade d'Ornano, le 29 avril 2023.

On dirait bien que les supporters ont volé la vedette aux joueurs du SM Caen. Le tifo du Malherbe Normandy Kop remporte le trophée du meilleur tifo de Ligue 2 pour cette saison, ce vendredi 30 juin 2023.

Les Caennais ont surpassé les supporters de Metz et de Saint-Etienne, respectivement en deuxième et troisième place. Les Caennais ont reçu 4 770 votes sur 17 000. Comme un clin d'œil, c'est seulement 14 points d'avance avec le second.

Les supporters normands avaient déployé cette grande toile au couleur du SM Caen juste avant le coup d'envoi du match aller du derby contre le HAC. Un match qui s'était soldé par une défaite à domicile des Caennais contre les Hauts-Normands.