Le SM Caen reprend le chemin de l'entraînement

On les avait laissé le 18 novembre dernier sur une séance annulée en raison du report du match de Coupe de France contre Vire . Dix-huit jours plus tard, les joueurs du SM Caen ont repris la route de l'entraînement avec au programme 45 minutes de travail physique à la Colline aux Oiseaux.

"Grosso modo, dans les grandes lignes, ils ont eu une semaine de repos complet, explique Benoît Pickeu, le préparateur physique du club de football normand. Et on leur a demandé sur la deuxième semaine de vacances de faire six séances chacun avec des programmes différents. On ne va pas reprendre tout le travail foncier même si vous voyez qu'aujourd'hui (lundi) on a pu faire un travail de 45 mn en aérobie qui correspond quand même à un bon travail foncier."

Après une première partie de saison à quinze matchs conclue par une cinquième place, les Malherbistes ont donc rechargé les accus pour une seconde phase à 23 matchs de championnat. "Cela fait du bien de couper un petit peu et de récupérer un petit peu de fraîcheur pour repartir du bon pied, estime le capitaine caennais Romain Thomas après la séance. On a six mois à faire maintenant et j'espère qu'on aura un maximum de force. Il y aura peut-être des équipes qui vont se révéler dès le mois de décembre et puis cela va être long. Pour moi, c'est une deuxième partie de saison qui commence avec cette coupure."

Cette trêve plus longue et plus précoce a été exceptionnellement mise en place en raison de la Coupe du Monde au Qatar. Mais Benoît Pickeu ne serait pas contre la voir s'inscrire durablement dans le calendrier. "D'habitude on n'a pas de coupure ou seulement quatre à cinq jours et en réalité les joueurs n'ont pas véritablement de coupure l'hiver. Peut-être qu'il faudrait s'en inspirer pour les prochaines saisons. Je trouve cela intéressant pour les joueurs de leur permettre de vraiment couper sur cette période hivernale et de repenser le calendrier avec maintenant les championnats à dix-huit clubs. Un championnat, c'est long quand on compte les matchs amicaux et les matchs de Coupe et que l'on va aller jusqu'au mois de juin. C'est intéressant d'avoir cette coupure physique et mentale."

La semaine prochaine, les Malherbistes partiront en stage aux Sables d'Olonne (du 12 au 15 décembre ) avant de jouer Vire en Coupe de France dans 11 jours (le 17 décembre). La Ligue 2 reprendra dans 20 jours avec un déplacement à Bastia au lendemain de Noël.