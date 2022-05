Le SM Caen s'incline à Rodez et ponctue sa saison à la 7ème place de Ligue 2

Dans un dernier match sans enjeu véritable, et avec un effectif remanié, le SM Caen s’est incliné à Rodez sur des buts de Célestine et Kerouedan (2-0). Malgré cette 14ème défaite de la saison, le club normand termine la saison 2021-2022 à la 7ème place du classement.

Une défaite pour clore la saison. A Rodez, face à une équipe désireuse de valider son maintien, le SM Caen s'est incliné assez logiquement 2-0. Les Ruthénois ont dominé la première période (8 corners), sans trouver la faille. Les Normands auraient pu en profiter avant la pause, mais Jeannot n'a pas cadré son tir et M'Passi a repoussé la tête de Teikeu. Un pénalty aurait aussi pu, dû, être accordé aux Caennais, pour une faute sur Abdi.

En deuxième période, bis repetita. Le RAF reprend sa domination d'entrée. Mais à la différence du premier acte, les locaux trouvent la faille et la récompense via la tête de Célestine, buteur sur le dixième corner du match en faveur des Aveyronnais. (1-0, 52'). Dans la foulée, le break est proche, évité de justesse par Péan à la parade et aidé par sa transversale.

Caen finalement 7ème de Ligue 2

Secoué, Malherbe reprend le contrôle du jeu et se procure quelques situations dangereuses, par Jeannot, Da Costa et surtout Sy. Sans réussite toutefois. Les Ruthénois vont en profiter en fin de match, avec malice, en jouant rapidement un coup franc au milieu du terrain. Trouvé en profondeur dans le dos de la défense, Kerouedan ajuste Péan en face à face d'un subtil ballon piqué (2-0, 90'). Rodez peut célébrer avec ses supporters l'assurance de disputer une troisième saison consécutive en Ligue 2.

Le Stade Malherbe, quant à lui, peut remercier Guingamp et Bastia. Vainqueurs du Havre et de Nîmes, ils permettent au SMC de conserver la 7ème place du classement de Ligue 2. Caen termine une saison contrastée par une quatorzième défaite, pour 13 victoires et 11 match nuls. Au rang des satisfaction, le club normand aura surtout réussi à se réconcilier avec son public et à s'assurer assez tôt d'une fin de saison tranquille. Ce n'est pas rien pour un SMC qui restait sur 5 saisons d'affilée à disputer un dénouement à l'ultime journée.