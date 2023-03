Le SM Caen s'offre le droit de rêver à une fin de saison à suspens au moment de recevoir Sochaux

C'est le genre de match que les joueurs et le staff caennais rêvent de jouer, un match à enjeu face à l'une des plus belles équipes de Ligue 2

"On fait ce métier-là pour ça, pour vivre des grandes émotions, acquiesce le capitaine caennais Romain Thomas. C'est vrai qu'on s'est donné les moyens de le vivre en faisant des bons résultats les semaines passées. On est tous concentrés, déterminés, on sait où on veut aller. "

incapable depuis la 2e journée d'aligner deux victoires de suite, les footballeurs caennais ont réussi à vaincre le signe indien et ont pris dix pts sur les douze derniers mis en jeu. Ce lundi, ils viseront un huitième match sans défaite devant leur public face à Sochaux, le 3e.

Le SM Caen solide à domicile

Ces quatorze derniers mois, seul Quevilly (0-1) a réussi à s'imposer à d'Ornano et le SMC tourne en moyenne à plus de deux pts par rencontre jouée à domicile (25 pts en 12 journées).

Ce lundi ce sont encore près de 15.000 spectateurs qui sont attendus dans l'antre caennais. Un soutien populaire qui n'a jamais fléchi cette saison encore.

Un SMC qui enchaîne enfin

Un but dans les arrêts de jeu face à Grenoble (2-1), une avance gérée jusqu'au terme du match à Guingamp (1-2) et trois équipes du top 5 tenus en respect en dix jours (Victoires contre Bastia et Grenoble, nul à Metz), le SM Caen a fait le plein de confiance depuis son dernier accroc à Annecy (2-0). Stéphane Moulin se réjouit de pouvoir enfin aligner le même onze de départ d'un match à l'autre avec un effectif qualitatif à l'image d'un Anton Salétros déjà efficace alors qu'il n'est arrivé qu'au mercato d'hiver.

Le passage à une défense à quatre, raison de ce regain de forme?

Si l'on se fie aux chiffres bruts, la réponse est oui. Depuis le passage à quatre défenseurs, les Malherbistes ont empoché 15 pts en 7 matchs mais ce n'est pas aussi simple que cela comme l'a démontré le coach caennais.

"Par exemple les deux matchs où l'on a joué avec des joueurs de couloirs avant le match de Bordeaux se sont traduits par une défaite et un nul (A Bastia et à St Etienne). Ce sont deux matchs que l'on doit gagner, rappelle Stéphane Moulin. Et ce n'est pas lié au système. Quand vous avez un pénalty à dix minutes de la fin et que vous ne le marquez pas et que vous prenez un but sur un corner dans les arrêts de jeu -que l'on défende à quatre ou à cinq on défend de la même manière sur les corners - c'est que vous n'avez pas saisi votre chance. A Saint-Etienne, quand vous avez deux balles de deux à zéros et que vous ne les mettez pas et que vous encaissez un but à la dernière seconde, je ne vois pas où la différence de système change. Après, les chiffres sont là mais je peux vous ressortir les même sur les cinq premiers matchs de début de saison."

Attention aux coups de griffes de Sochaux

Les Doubistes ont la meilleure attaque de Ligue 2. Ils restent sur six matchs sans défaite depuis la venue de Caen (1-2) au match aller. Un match que les Sochaliens avaient mal géré. Et ça leur coach Olivier Guégan ne l'a pas oublié.

En cas de victoire, les Sochaliens peuvent reprendre la deuxième place avant de recevoir dans la foulée le 3e Bordeaux. De quoi les surmotiver.

"Je pense que la victoire va revenir à l'équipe qui fera le moins d'erreurs, prévient Romain Thomas*, parce que ce sont deux équipes qui se ressemblent et qui ont des qualités similaires. J'espère qu'on fera aussi bien qu'à l'aller."*

SM Caen - Sochaux à suivre ici ce lundi dès 20h sur France Bleu

