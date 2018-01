Caen, France

Le SM Caen entame la nouvelle année pour un mois de janvier copieux : quatre matchs de Ligue 1 (Lille, Bordeaux, Marseille et St Etienne) et deux matchs de Coupe de France à condition de franchir les 32e de finale de l'épreuve ce samedi à Hazebrouck.

L'entraîneur du SM Caen a donc décidé de scinder son groupe en deux. Une partie se déplacera dans le Nord en Coupe ce samedi, la seconde partie jouera avec la réserve contre Quevilly-Rouen-Métropole ce vendredi (15h à Deauville).

On veut un maximum de joueurs avec une heure et demi dans les jambes. Patrice Garande

"Plutôt que de faire un groupe avec une équipe qui joue en Coupe comme si on était en championnat avec le risque d'avoir six joueurs qui ne joueraient pas, explique Patrice Garande, on veut un maximum de joueurs (17 ou 18) avec une heure et demi dans les jambes. C'est pour cela que vous serez sûrement surpris quand vous verrez les groupes."

Absences de Aït Bennasser, Delaplace, Diomandé et Nkololo

L'entraîneur du SM Caen annoncera le groupe de 18 joueurs retenus pour affronter Hazebrouck ce vendredi. Il devra d'ors et déjà se passer de Youssef Aît Bennasser (coup sur le pied), de Jonathan Delaplace (Mollet), D'Ismaël Diomandé et de Jordan Nkololo ( Gastro-entérite). Ces quatre joueurs devraient faire leur retour dans le groupe professionnel lundi. La recrue Timo Stavitski, officialisée mardi, n'est pas encore qualifié.