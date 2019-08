Le SM Caen se renforce avec Azzeddine Toufiqui et Caleb Zady Sery

Le président du SM Caen Fabrice Clément l'avait annoncé ce vendredi, en marge de la lourde défaite face au Havre (0-3) : "trois joueurs offensifs vont arriver d'ici à lundi." Deux ont déjà posé leurs valises en Normandie ce samedi. Le milieu de terrain Azzeddine Toufiqui et l'ailier Caleb Zady Sery.

Le premier revient au bercail après avoir fréquenté le SMC chez les jeunes. Il poursuivait depuis sa carrière au PSG. "C'est un joueur capable de casser les lignes par sa qualité de passe, explique Fabrice Clément. Il sait aussi se projeter vers l'avant." Toufiqui a 20 ans, et s'est engagé pour trois ans avec les Rouge et Bleu.

Deuxième renfort : Caleb Zady Sery, ailier gauche âgé lui de 19 ans. Suivi depuis plusieurs semaines, il débarque en provenance d'Ajaccio, qui voulait pourtant le conserver selon Fabrice Clément.

Il nous avait mis "la misère" quand on avait joué et gagné à Ajaccio le 9 août. C'est un profil qu'on n'avait pas. Il sait lui aussi casser les lignes, par ses dribbles et sa vivacité."