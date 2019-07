Le SM Caen termine sa préparation par un match nul 0-0 face au Mans FC

Dernier match de préparation pour le SMC et troisième nul

Dives-sur-Mer, France

Fin de préparation pour le Stade Malherbe de Caen. Les rouges et bleus ont fait match nul 0-0 face au Mans FC à Dives-sur-Mer samedi 20 juillet. L'entraîneur Rui Almeida a aligné plusieurs recrues : Jonathan Rivierez, Arnold Isako, Anthony Gonçalves et Jessy Pi. Le gardien Brice Samba a été laissé au repos après des douleurs aux épaules. La doublure Erwin Zelazny a joué 90 minutes.

Bilan de la préparation pour le SMC : trois nuls, contre Laval et Quevilly Rouen Métropole, deux équipes de national et Le Mans, pensionnaire de Ligue 2. Une défaite 2 buts à 1 face aux Allemands de Wolfsburg, 6e de la dernière saison de Bundesliga et une victoire sur Le Havre il y a une semaine lors du trophée des Normands. Place maintenant au premier match de Ligue 2 vendredi 26 juillet à Sochaux.