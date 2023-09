Le SM Caen termine une campagne record avec 9200 abonnés

Le Stade Malherbe Caen a battu son record d'abonnés pour une saison en Ligue 2. Près de 9200 personnes ont souscris à sa campagne qui s'est achevée ce week-end selon les chiffres officialisés ce lundi par le club de foot normand.

C'est près de 1200 abonnés de plus que la saison précédente. Un chiffre d'autant plus impressionnant que le SM Caen vit sa 5e saison consécutive en Ligue 2 et qu'il n'avait pas pu se mêler à la lutte pour la montée l'année passée même si elle s'était ponctuée par une 5e place au classement.