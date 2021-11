Le SM Caen teste Khalil et perd lourdement son match secret à Avranches

Alors qu'ils ne devaient pas jouer ce weekend car déjà éliminés en Coupe de France, le SM Caen et l'US Avranches se sont affrontés à huis clos ce vendredi après-midi. Les Manchois l'ont emporté 3-0 face à des Caennais qui n'y arrivent décidemment plus. Testé, Khalil n'a pas inversé la tendance.

Le Stade Malherbe Caen et l'US Avranches avaient préparé leur rencontre dans le plus grand des secrets. Personne n'avait été prévenu en dehors des équipes et des staffs. Ni les supporters, ni la presse. En somme, un vrai match à huis clos, loin des regards indiscrets. Enfin, des regards indiscrets, il y en a toujours, malheureusement pour le SMC, qui s'est lourdement incliné dans le sud-Manche, 3-0.

Ce sont nos confrères de Sport à Caen qui ont révélé l'existence de cette rencontre en début d'après-midi. Avec une équipe habituelle plutôt habituelle, mais privée d'Ibrahim Cissé, Nuno Da Costa et Benjamin Jeannot, Caen a perdu la première période 1-0, encaissant l'ouverture du score à la 16ème minute par Raoul Beligha, attaquant récemment recruté par le club manchois (1-0, 16ème).

Khalil testé, pas Teikeu

En deuxième période, d'après Ouest France, Stéphane Moulin a opéré dix changements et testé le milieu de terrain Ahmed Khalil, à l'essai depuis trois jours, mais pas Adolphe Teikeu, annoncé par plusieurs médias depuis le début de la semaine. Des modifications qui n'ont pas permis à Malherbe de revenir au score, bien au contraire. Dès la reprise, les nouveaux caennais sur la pelouse ont été cueillis à froid. Avranches obtenait un pénalty, transformé Jordan Kassa (2-0, 47'). En toute fin de match, Florian Bianchini a scellé le score en inscrivant un troisième et dernier but (3-0, 90').

Sur une mauvaise série de sept matchs sans victoire, Caen cherchait à se rassurer en affrontant le club manchois, pensionnaire de National, soit une division plus bas. Ce lourd revers va sans doute provoquer l'effet inverse... à moins qu'il ne soit l'électrochoc nécessaire au rebond. Il reste une semaine à Stéphane Moulin et à ses joueurs pour relever la tête et trouver une formule pour créer l'exploit en allant s'imposer à Auxerre, 3ème du classement.