Le SM Caen tient sa sentinelle avec Youssef Aït Bennasser

Le SM Caen a obtenu le prêt du monégasque Youssef Aït Bennasser pour un an. Prêté à Nancy la saison passée, le milieu de terrain était "la priorité du club caennais" pour son poste devant la défense.

Le temps d'officialiser son prêt par Monaco et la nouvelle recrue du SM Caen a pu rejoindre dès ce mercredi ses nouveaux équipiers. "C'est lui le nouveau joueur? demande à l'entrée de l'entraînement un garçon à son père. Lui, c'est Youssef Aït Bennasser, qui a fait sa rentrée avec un autre ancien joueur de Nancy, Julien Féret.

A 21 ans et après avoir porté la saison passée les couleurs du club lorrain, le milieu de terrain polyvalent est de nouveau prêté un an cette fois en Normandie.

On cherchait un joueur capable de jouer en sentinelle, seul ou à deux

"On cherchait un joueur capable de jouer en sentinelle, seul ou à deux, explique le directeur sportif caennais Alain Caveglia. En plus, Youssef est capable de jouer en huit. C'était notre priorité du départ. Cela a mis un peu plus de temps parce qu'il avait repris avec Monaco mais on a pu finaliser ce prêt et on en est tous heureux."

Une autre recrue attendue, "après on verra"

Le SM caen souhaite rapidement recruter. "Un joueur, c'est sûr et après on verra bien, poursuit Alain Caveglia. La fin du mercato est toujours assez mouvementée." Il pourrait s'agit du milieu slovène Jan Repas comme annoncé par nos confrère de l'Equipe. "Vous allez le savoir très rapidement" se contente de répondre le directeur sportif du SM Caen.