Le SM Caen va devoir se montrer efficace s'il veut fissurer le mur bastiais

Il y a cinq semaines le SM Caen s'inclinait à Bastia (1-0) dans les arrêts de jeu après avoir manqué l'opportunité d'ouvrir le score sur penalty dix minutes plus tôt. Les deux équipes se retrouvent ce vendredi soir à d'Ornano dans des dynamiques désormais inversées : les Normands n'ont gagné qu'un match et marqué six points sur la périodes. Les Corses eux ne sont pas loin du sans-faute (16 pts sur 18). Personne n'a fait mieux sur la période.

Un SMC en mal d'efficacité

Malherbe reste sur deux matchs consécutifs sans inscrire le moindre but et ce n'est pas faute d'avoir tenté (Trente frappes contre Laval et Annecy). Les attaquants ne sont pas les seuls évidemment responsable de ce passage difficile comme l'a rappelé l'entraîneur du Stade Malherbe Caen.

"C'est un problème global en fait, explique Stéphane Moulin. C'est vrai que, quand on ne marque pas de but, on a l'impression que cela vient des attaquants mais on a quand même un attaquant qui a mis huit buts (Alexandre Mendy). Le problème, c'est qu'il faut qu'il y en ait qui prennent le relai. S'il ne marque pas, cela veut dire qu'on ne marque plus? Cela devient embêtant. Et pour que les milieux de terrain marquent des buts aussi, il faut qu'ils soient dans les zones. Il faut donc aussi se projeter, marquer un but de temps en temps des seize mètres, être dans la surface. Et là aussi on a un déficit. Il ne faut pas se cacher. On n'accompagne pas assez les actions. Ce n'est pas une consigne mais après il faut être en capacité de le faire."

L'adversaire

Depuis seize mois, c'est un ancien malherbiste Régis Brouard qui a pris place sur le banc du Sporting et le bilan est assez flatteur puisqu'en 44 matchs de championnat, les Corses n'ont perdu que 14 rencontres et occupent une jolie 4e place à deux pts de la 2e place.

Bastia est avant tout une équipe solide. Sur les six derniers matchs, seul le Quevillais Mafouta a réussi à lui marquer un but. Et Bastia n'a eu besoin que de sept buts sur la période. Simple mais efficace.

SM Caen - Bastia à suivre ici ce vendredi à partir de 20h

