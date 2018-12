Le SM Caen en finit à Reims avec une année 2018 sportivement difficile

Caen, France

La victoire du SM Caen contre Toulouse (2-1) a été vécue ce mardi comme une véritable délivrance.

"En un an, le club n'a pas pris énormément de points, a rappelé le coach Fabien Mercadal après la rencontre. Et ça, _je ne sais pas pourquoi mais ça tourne dans les têtes_. Je le sais, je le vois tous les jours. Aujourd'hui on a peut-être cassé ce truc-là parce qu'on est à 17 pts. Maintenant il ne faut plus qu'on regarde derrière, il faut qu'on avance, tenter d'aller coller les vingt points pour jouer notre meilleur football."

Sur l'année civile, la formation caennais coachée par Patrice Garande puis par Fabien Mercadal n'a effectivement obtenu que 31 pts avant la dernière rencontre de ce samedi.

Vingt-quatre journées sans victoire réparties en deux séries noires

Seul Guingamp mais avec un match de retard a récolté moins de points sur l'année civile avec 29 unités.

Il y a d'abord eu cette incroyable série entre mars et septembre et ces 13 journées sans la moindre victoire.

Puis cette seconde période de disette longue de deux mois stoppée mardi soir contre Toulouse après 11 matchs infructueux en Ligue 1.

Et pourtant ce Stade Malherbe de Caen est toujours vivant. Le nul face à Paris (0-0) à la dernière journée en mai dernier a permis d'obtenir le maintien sous le coaching de Patrice Garande.

Cette formation de Fabien Mercadal qui s'accroche en arrachant huit nuls a, elle, été récompensée contre Toulouse. Ce samedi, à Reims, les footballeurs caennais pourraient même effacer ces longs mois de galère et atteindre la barre des 20 pts en cas de victoire.

Un scénario presque inespéré mais auquel se sont toujours accrochés les joueurs du SM Caen cuvée 2018-2019.

