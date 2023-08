Le SM Caen veut "franchir un palier" en recevant Pau ce samedi

Deux mois et demi après un dernier match nul relevé face à St Etienne (2-2) dans un Stade d'Ornano proche du huis clos (19.537 spectateurs), le Stade Malherbe Caen joue son premier match de la saison à la maison face à Pau lors de la 2e journée de Ligue 2. Il s'agira de faire fructifier les trois pts obtenus face au Paris FC (0-2).

Un premier test

A Paris, Le SM Caen a effectué le sans-faute en montrant sa capacité à bouger offensivement un bloc bas sans se prendre le moindre but. Cela faisait depuis mars dernier et la venue de Sochaux (0-0) que cela n'était plus arrivé à la défense caennaise. Une performance à relativiser face à des Parisiens qui n'auront cadré qu'un seul tir et poussé Anthony Mandréa à être décisif sur sa ligne.

"On a été très très peu inquiétés mais tu vas rencontrer des équipes comme Pau qui a battu Bordeaux qui certainement vont nous secouer grave et comment on peut remporter des matchs en étant des fois un peu secoué. Cela va être un vrai test par rapport à ce que l'on a vécu" estime le coach du SMC Jean-Marc Furlan.

La saison passée, Malherbe avait laissé filé des pts face à des adversaires qui sur le papier et au classement étaient derrière eux (Neuf pts abandonnés sur quinze face à Annecy, Laval, Rodez, Pau ou Quevilly-Rouen)

Poursuivre sur la lancée de l'an passé

La saison dernière, il fallait être normand pour gagner à D'Ornano. Les deux seuls défaites concédées en 19 journées à domicile par les Caennais l'avaient été lors des derbies face à Quevilly-Rouen (0-1) et Le Havre (1-2)

Pour les 17 autres et quel que soit le CV, cela s'est terminé au mieux par un nul mais dans près de 60% des cas, le visiteur est reparti avec un zéro pointé. Seuls Bordeaux et Le Havre dans la division ont gratté autant de pts que Malherbe à domicile.

L'adversaire : Le Pau FC et sa colonie d'anciens caennais

Sauvé de la relégation par sa victoire contre .... le SM Caen (1-0) lors de la dernière journée la saison passée, Pau a décidé de changer de coach à l'intersaison et de faire appel à Nicolas Usaï pour succéder à Didier Tholot. L'effectif a également été remanié avec onze départs et l'arrivée de trois anciens Malherbistes : Le milieu Iyad Mohamed (3 matchs avec Malherbe) , le latéral Johann Obiang (14) et le milieu offensif Moussa Sylla en prêt (13).

Pour son premier match, Pau a fait preuve de réalisme en dominant Bordeaux (3-0) et en inscrivant trois buts sur quatre tirs cadrés face à des Girondins moins adroits (68% de possession et 15 tirs). Malherbe est prévenu.

"Cette équipe m'a surpris par rapport à ce qu'elle a effectué contre Bordeaux , concède Jean-Marc Furlan, même s'il s'agit d'un derby aquitain. Ils m'ont surpris sur le plan athlétique et sur le volume de jeu. C'est pour cela qu'il va falloir franchir un pallier. Après ils joueront à l'extérieur, pour le jeu c'est un peu différent."

Le Chiffre : O

Pau a retrouvé la Ligue 2 en 2020 et depuis, jamais le SM Caen n'a réussi à battre les Palois. Les footballeurs caennais se sont inclinés quatre fois dont une à domicile et la saison passée ils ont dû se contenter d'un malheureux point sur les six mis en jeu face à Pau. Les Béarnais font indéniablement partie des bêtes noires des Caennais.

L'effectif du SM Caen

Groupe et compo probable : Mandréa , Clementia - Henry , Thomas , Ntim , Vandermersch , Abdi , Coeff, Bolumbu - Daubin , Traoré , Brahimi , Court , Lebreton, Autret - Kyeremeh , Mendy , Bassette.

SM Caen - Pau FC à suivre sur France Bleu à partir de 18h

