Le SM Caen veut renouer avec la victoire face à Nîmes

Battus par le leader le Havre (1-2) puis par son dauphin Bordeaux (1-0) , le SM Caen aura à cœur ce samedi de renouer avec la victoire face à Nîmes lors de la 35e journée de Ligue 2.

"On a une réaction à avoir non pas sur la manière dont on s'y est pris mais plutôt sur l'efficacité qu'il nous a manqué, expose Stéphane Moulin. On doit se présenter avec la volonté de renouer avec la victoire tout simplement face à un adversaire qui lui joue sa survie donc ce ne sera certainement pas simple."

S'appuyer sur le contenu du match de Bordeaux

Même s'il a perdu la rencontre, le déplacement à Bordeaux (1-0) la semaine passée a montré la voie à suivre aux hommes de Stéphane Moulin.

"Quand chacun joue proche de son meilleur niveau, le collectif s'en ressent évidemment. Et c'est ce qu'on a montré, il faut s'appuyer là-dessus" a souligné le coach caennais tout en rappelant l'impératif d'être plus efficace offensivement.

Le chiffre : 10

C'est le nombre de victoire cette saison à domicile des joueurs du SM Caen. Le fait d'avoir concédé leur deuxième défaite de la saison à d'Ornano contre Le Havre (1-2) les a fait glisser de la première au troisième rang des meilleures équipes à domicile derrière Le Havre et Bordeaux.

Malherbe pourra encore une fois compter sur l'appui de son public, plus de 14.000 personnes sont attendues dans un match pourtant sans enjeu sportif pour les Caennais

L'adversaire

Relégué de Ligue 1 en Ligue 2 en mai 2021, Nîmes est aux portes du National deux ans plus tard. Les footballeurs gardois, 19e, accusent cinq points de retard sur le premier non-relégable (Annecy) alors qu'il ne reste que douze pts à distribuer.

"C'est sûr que cela commence à devenir compliqué, a reconnu sur notre antenne l'ancien caennais Nicolas Benezet mais tant que c'est possible mathématiquement je fais le nécessaire pour accrocher tous les points pour le maintien. Je ne pensais pas en ayant signé cet été me retrouver à la 35e journée à batailler pour notre place en Ligue 2."

L'effectif : Sans Cissé ni Hafid

Stéphane Moulin devra de nouveau se passer de son défenseur central Ibrahim Cissé et de son milieu offensif Mohamed Hafid, victime d'une élongation la semaine passée avec les U19.

Le latéral Johann Obiang devrait pouvoir reprendre avec la réserve ce qui ne sera pas le cas pour le défenseur Lamine Sy qui pourrait peut-être reprendre la compétition la semaine prochaine avec la réserver après sa longue convalescence.

Le groupe du SM Caen à choisir parmi : Anthony Mandréa, Yannis Clementia - Ali Abdi, Hugo Vandermersch, Emmanuel Ntim, Romain Thomas - Bilal Brahimi, Quentin Daubin, Hianga'a Mbock, Djibril Diani, Noé Lebreton, Anton Salétros - Yoann Court, Godson Kyeremeh, Caleb Zady Séry, Samuel Essende, Alexandre Mendy, Moussa Sylla, Norman Bassette.

