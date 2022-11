Le SM Caen veut terminer l'année civile à d'Ornano sur une bonne note face à Annecy

Le SM Caen va chercher à obtenir sa septième victoire de la saison en recevant Annecy lors de la 15e journée de Ligue 2. Ce match sera le dernier avant la trêve liée à la Coupe du Monde.

ⓘ Publicité

"Le bon point que nous avons pris à Valenciennes (1-1) samedi n'aura d'intérêt que s'il est suivi par une victoire demain (samedi), estime le coach caennais Stéphane Moulin . Et le match de demain ne sera pas plus simple que celui de samedi parce que c'est une autre manière de faire de la part de notre adversaire. Ils sont eux aussi, malgré leur défaite à Bordeaux sur une dynamique intéressante.

Si on obtient un très bon résultat contre eux, tout le monde dira qu'on a fait une très bonne première partie de championnat. C'est le match qui souvent fait basculer l'équipe dans le très bon, le bon, le moyen ou le pas bon - le pas bon je pense qu'on n'y sera pas même si c'est toujours difficile quand on n'obtient pas un bon résultat - mais notre objectif est d'obtenir une septième victoire. Que ce soit Annecy, Bordeaux, Sochaux peu importe. Ce n'est pas là l'objet. L'objet, c'est de se focaliser sur ce que l'on a à faire chez nous et bien finir l'année civile à d'Ornano."

Le SM Caen fait le plein à la maison

Les Footballeurs caennais ont pris seize points en sept journées. Personne n'a fait mieux en Ligue 2. Seul le voisin de Quevilly Rouen Métropole a réussi à piéger les Malherbistes (0-1). Le SMC reste sur deux victoires de rang à d'Ornano sans se prendre le moindre but (Contre Niort et Rodez) et compte bien enchaîner un 3e succès devant ses supporters.

Un Promu qui voyage bien

Après des retrouvailles difficiles avec la Ligue 2 (Trois défaites lors des trois premières journées, première victoire au bout de six rencontres), Annecy a prouvé qu'il défendra chèrement sa place dans la division. Les Savoyards ont pris plus de points à l'extérieur (8) qu'à domicile (7) et ont déjà mis en échec plusieurs grosses formations : Victoire à Guingamp (0-4) et à domicile contre Sochaux (2-1), nul à Metz (0-0). Leur dernier succès contre les Lionceaux leur permet de se présenter à d'Ornano juste au dessus de la zone des relégables à la 14e places.Annecy compte également dans ses rangs deux anciens caennais (Le gardien Thomas Callens et le milieu offensif Steve Shamal)

Le Groupe Caennais

Le SMC va retrouver son attaquant Samuel Essende, absent à Valenciennes. Le défenseur Adolphe Teikeu (pubalgie) sera en revanche forfait. Lamine Sy opéré des croisés et Caleb Zady Séry qui poursuit sa réathlétisation complète cette liste des absents.

Le groupe probable : Yannis Clementia, Anthony Mandrea - Hugo Vandermersch, Ibrahim Cissé, Emmanuel Ntim, Romain Thomas, Johann Obiang, Ali Abdi - Jessy Deminguet, Hianga'a Mbock, Quentin Daubin, Djibril Diani, Bilal Brahimi- Benjamin Jeannot, Alexandre Mendy, Samuel Essende, Godson Kyeremeh, Norman Bassette.

SM Caen - Annecy à suivre ici en direct ce samedi

loading