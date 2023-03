Le SM Caen voudra imprimer son style de jeu à Rodez

Auteur d'un nul à domicile face à Sochaux (0-0) ce lundi, le SM Caen va chercher à allonger sa série vertueuse de cinq matchs sans défaites (Trois victoires et deux nuls) en se rendant samedi à Rodez, chez le 18e de Ligue 2.

Un bilan qui s'améliore à l'extérieur pour les Caennais

Après avoir pourtant débuté par une victoire d'entrée de championnat à Nîmes (0-1) en juillet, le SM Caen a ensuite eu toutes les peines du monde à ramener des points de ses déplacements (quatre défaites lors de ses huit premiers matchs loin de d'Ornano) en première partie de championnat.

Malherbe a depuis son match malheureux à Bastia (1-0) redressé la barre et se comporte en termes de points comme un prétendant à la montée. Il a empoché autant de points sur ses trois derniers déplacements que lors des dix premiers.

Une identité de jeu à confirmer

Hargneux face à Grenoble (2-1), efficace à Guingamp (1-2), solide à Metz (0-0) et contre Sochaux (0-0), le SM Caen réussit à reproduire des contenus de matchs intéressants et s'est dégagé une identité de jeu. Et Stéphane Moulin peut s'appuyer sur une ossature de joueurs solides : Anthony Mandréa dans les buts, Ibrahim Cissé en défense centrale, Hianga'a Mbock au milieu, Alexandre Mendy en pointe.

"Se créer un style de jeu, une méthode est ce qui est le plus difficile et le plus long à mettre en place, explique le coach caennais. Comme l'an passé, je sens que la mayonnaise a pris. Et maintenant, il faut être capable en fonction de l'adversaire de ne pas faire autres choses que l'on sait faire de bien tout en prenant en compte les caractéristiques de l'adversaire."

Rodez à la lutte pour se maintenir

A l'issue du dernier match de la saison passée face à Caen (2-0), le coach de l'époque Rodez Laurent Peyrelade avait alerté publiquement ses dirigeants que, sans recrutement conséquent, la saison suivante serait celle de tous les dangers pour le club ruthénois. La compétition lui donne raison.

La semaine passée, la victoire à Niort (2-3) a permis à Rodez de mettre fin à une impressionnante série de huit matchs sans victoire (quatre pts pris sur vingt-quatre en jeu) et de quitter la dernière place du classement. Les Ruthénois restent sur le fil à la 18e place, à deux longueurs du premier non-relégable (Pau) et doivent faire face à de nombreux absents en particulier sur le poste de gardien.

Le SM Caen à l'aise face aux mal classés

Le bilan des footballeurs caennais est jusqu'à maintenant plus que positif face aux équipes en position de relégable avec trois victoires (Nîmes, Niort et Rodez) et un nul (Dijon) sur la phase aller.

Rodez-SM Caen à suivre ici en direct à partir de 18h30

