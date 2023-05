Le SM Caen voudra tenir son rang à Bordeaux

A cinq journées de la fin, le calendrier offre un déplacement à Bordeaux aux joueurs du SM Caen en guise d'ouverture de la 34e journée de Ligue 2. Battus la semaine passée par le leader Le Havre (1-2), les joueurs de Stéphane Moulin ont perdu leurs dernières illusions de se mêler à la lutte pour la montée même si rien n'est encore mathématiquement fait.

La phrase : "Tomber les armes à la main… si l'on doit tomber"

"De toute façon le championnat n'est pas fini, on a quand même des choses à prouver tout le temps, rappelle l'entraîneur du SM Caen. Je n'ai pas senti que les joueurs ont baissé le pied sur le travail de la semaine. Je n'ai pas senti une démobilisation. Je le sens, je le vois que les joueurs sont investis. Après, on sait où on va. Ce que je veux, c'est qu'à l'instar du week-end dernier, même si on se montre inférieur à notre adversaire il faut que l'on tombe les armes à la main. Si on doit tomber, évidemment."

L'adversaire : Bordeaux

Relégué la saison passée, les Girondins possèdent actuellement le 2e et dernier ticket pour la remontée. S'ils ont leur destin en main, les Bordelais ne possède qu'une marge de trois pts sur Metz, leur plus tenace poursuivant. Solidement ancré depuis le début de la saison dans le Top 3 à l'exception des cinq premières journées, Bordeaux reste sur cinq victoires en six matchs dont trois de rang à domicile, trois matchs où ils n'ont pas pris le moindre but. C'est tout simplement la meilleure équipe à domicile de Ligue 2 derrière... le SM Caen.

Les enjeux à chercher

Assuré de marquer plus de points que la saison passée (52 aujourd'hui contre 50), le SM Caen n'est pas loin non plus également d'avoir assuré au minimum la même position que la saison précédente (7e) puisqu'il compte sept pts de plus que QRM, le 8e.

"C'est un objectif aussi de continuer à prendre des points et j'espère que l'on continuera à en prendre sur les derniers match et notamment dès demain (samedi), insiste Stéphane Moulin. On se doit d'être à la hauteur de ce que l'on est capable de faire." et de poursuivre : " les résultats sont toujours primordiaux. Même s'il n'y a pas de conséquences, c'est toujours mieux de finir quatrième ou cinquième que septième."

Individuellement, Alexandre Mendy est toujours dans la course pour figurer en tête du classement des meilleurs buteurs. Même s'il compte cinq buts de moins que le messin George Mikautadze, il n'est qu'à une longueur de la 2e place détenus par le stéphanois Jean-Philippe Krasso. Il ne lui reste qu'un but à marquer pour égaler la meilleure saison de sa carrière.

Le joueur : Emmanuel Ntim

En l'absence d'Ibrahim Cissé, Emmanuel Ntim devrait obtenir une dix-septième titularisation. Arrivé cet été de Valenciennes, le défenseur ghanéen a connu une première saison compliquée en terme de performance, coupée parfois par les blessures.

Il souhaite terminer au mieux sa saison et devrait être aligné dans une défense à trois. "Je suis quelqu'un qui est fort mentalement. Je ne lâche rien et je ne connais pas les échec. J'apprends seulement. Je sais qu'il reste cinq matchs, cinq matchs pour montrer que je suis toujours là pour l'équipe et individuellement aussi. J'ai confiance en moi et mes qualités. Je ne peux pas changer le passé, je peux juste changer l'avenir.

Le chiffre : cinq

C'est le nombre de déplacement consécutif du SM Caen sans défaite à Bordeaux. Il faut remonter à novembre 2011 pour trouver trace d'une victoire bordelaise. Depuis, Caen a enchaîné deux victoires et trois nuls même si le dernier déplacement en Gironde remonte à la Ligue 1 et à un nul obtenu en 2019 sous le coaching de Fabien Mercadal.

Bordeaux - SM Caen à suivre ici ce samedi

