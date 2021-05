"Le sourire est le meilleur médicament" les parents de James Lasis donnent des nouvelles

L'élan de solidarité ne retombe pas autour de James Lasis. Au contraire. Près de deux semaines après la très grave blessure aux cervicales du deuxième ligne anglais, les messages de soutien continuent d'arriver de la planète rugby. Opéré d'une dislocation cervicale, le jeune homme (25 ans) est toujours hospitalisé en réanimation à l'hôpital Pasteur de Nice. Les derniers examens montrent que la moelle épinière n'est pas sectionnée, ce qui laisse un espoir de remarcher un jour.

On blague avec lui !

Le deuxième ligne du Stade niçois est aujourd'hui conscient, ne peut pas s'exprimer en raison de l'assistance respiratoire, mais il est très touché par tous ces messages selon ses parents. Et son état de santé "s'améliore un tout petit peu chaque jour" révèle sa maman Judy. Avec son mari Karl, ils sont arrivés d'Angleterre il y a quelques jours pour soutenir leur fiston et lui montrer ces vidéos. "Il est conscient, il réagit avec des clins d'oeil. On blague même avec lui !" raconte sa maman.

La solidarité dans l'assiette

"Le sourire est le meilleur médicament," ajoute son papa en français. "Le rugby est une grande famille et on veut vraiment remercier le club et tous les citoyens de la ville de Nice". Après la cagnotte lancée pour aider la famille dans ses démarches, c'est le chef cuistot niçois David Graziani qui veut amener sa pierre à l'édifice. Ancien joueur du Stade niçois, le chef azuréen, qui fait partie des "Toques brûlées", a été très touché par cet accident. "Nice c'est ma ville et ma passion. La seule façon que j'ai trouvé pour aider c'est cuisiner".

Avec d'autres chefs des "Toques brûlées", ils proposent un menu gastronomique à 60 euros. Tous les bénéfices seront reversés à la famille de James Lasis. Pour le commander il faut se rendre sur le site officiel du club ou envoyer un mail à l'adresse ensemble@stadenicois.fr. Les chefs prépareront directement la centaine de menu au stade des Arboras et vous pourrez les récupérer entre 16h et 18h ce samedi.

Le menu gastronomique de David Graziani