Le St-Pryvé St-Hilaire FC va fêter ses 20 ans avec un nouveau beau parcours en coupe de France

Au départ, le St-Pryvé/St-Hilaire FC c'est une fusion, comme pour beaucoup de clubs, obligés de se rapprocher pour être plus costauds. Il y avait donc l'Union Sportive St-Hilaire St-Mesmin (crée dans les années 60) d'un côté et le St-Pryvé Country Football Club (crée en 1984) d'autre part. Et c'est en 2000 que les 2 clubs fusionnent pour donner le St-Pryvé St-Hilaire FC. Et déjà sous l'impulsion des 2 dirigeants actuels : Jean-Pierre Augis et Jean-Bernard Legroux, même si la présidence est alors exercée jusqu'en 2014 par Laurent Piquemal.

Une progression sportive rapide

La saison 1999/2000, le SPSH FC évolue en Promotion d'Honneur, sous la direction sportive de Fabien Croze qui va enchaîner les montées. En 2002, le club atteint la Division d'Honneur Régionale et enchaine une nouvelle montée la saison suivante pour atterrir en Division d'Honneur, le plus haut niveau régional. Une saison pour s'habituer à l'échelon et à l'issue de la saison 2004/2005, le club accède au CFA 2 (National 3) pour la 1ère fois de son histoire.

Jean-Pierre Augis (à gauche) et Jean-Bernard Legroux (à droite) les 2 co-présidents de St-Pryvé St-Hilaire encadrent l'entraîneur Baptiste Ridira © Radio France - Antoine Denéchère

En 2009, c'est Reynald Pedros, l'ancien milieu de terrain de Nantes et originaire de Beaugency qui devient entraîneur et il réussit à faire accéder le club à l'étage supérieur (CFA, National 2) en juin 2010. Une joie de courte durée, le club descend la saison suivante et réussit, depuis, à se maintenir à ce niveau. Pourtant avec 8000 habitants dans les 2 communes, le club fait partie des plus petits en National 2 où on croise notamment plusieurs réserves de clubs professionnels.

20 ans marqués par quelques jolis coups en Coupe

En 2005/2006, le club atteint pour la 1ère fois le 7è tour de coupe de France, grâce à une victoire sur Cherbourg (2-1), club de National à l'époque. Malheureusement au tout suivant, face à un adversaire du même niveau, Sannois St-Gratien, l'issue est bien différente et le SPSH FC se fait "étriller" 6-0.

Autre bon souvenir pour Jean-Pierre Augis, l'un des co-présidents, un 8è tour en 2013/2014 où St-Pryvé St-Hilaire pousse les professionnels du Stade Malherbe de Caen (Ligue 2) en prolongations. 0-0 à l'issue du temps réglementaire mais les normands s'imposent 2-0 avec sur le terrain quelques futurs champions du monde comme Ngolo Kanté ou Thomas Lemar.

"L'apothéose" pour les 2 co-présidents intervient la saison dernière. St-Pryvé St-Hilaire élimine au 8è tour l'équipe de Troyes qui figurait alors sur le podium de la Ligue 2. La 1ère fois que le SPSH FC a fait chuter un club professionnel. En 32è de finale qualification contre Aurillac, Nationale 3 pour arriver en 16è de finale face à Rennes, club de Ligue 1. Devant près de 4000 spectateurs au stade de la Source, St-Pryvé St-Hilaire fait belle figure mais s'incline finalement 2-0 face au futur vainqueur du trophée.

Et puis cette saison encore, le club se hisse donc en 16è de finale en éliminant pour la 1ère fois un club de Ligue 1, Toulouse (1-0). Place maintenant à Monaco, ce lundi au stade de la Source devant environ 7300 spectateurs attendus pour, peut-être, écrire une nouvelle page de l'histoire du club.