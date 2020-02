Le Stade Brestois accroche le nul (1-1) contre Bordeaux

Jean-Kévin Duverne reprend un centre de Mathias Autret, et le Girondin Benito envoie le ballon dans son propre but (80' min).

Brest, France

Olivier Dall'Oglio avait décidé de remanier son équipe mercredi soir contre Bordeaux, après la claque reçue samedi dernier à Dijon (3-0) et avant le derby à Rennes. Gaëtan Charbonnier a commencé la rencontre sur le banc de touche, Harris Belkebla faisait son retour comme titulaire, ainsi que Mathias Autret qui a hérité du brassard de capitaine.

Dans le jeu, le Stade Brestois est plutôt bien rentré dans son match. Mais il a encaissé trop rapidement un but, une nouvelle fois sur coup de pied arrêté. Sur un corner de De Préville, Hwang prend le dessus sur Julien Faussurier et marque de la tête (10' min). En fin de première mi-temps, Cristian Battocchio manque la balle d'égalisation, en tirant trop mollement son pénalty, facilement arrêté par Benoit Costil (44' min).

Poteau, expulsion et égalisation

En deuxième période, les Brestois sont sauvés par leur poteau, encore une fois sur une tête de Hwang, oublié au deuxième poteau, reprenant un corner de De Préville (50' min). Et c'est la tuile pour Brest, à la 68ème minute, Jean-Charles Castelletto écope d'un carton rouge pour s'être essuyé les crampons sur Adli. Mais cette expulsion sonne le réveil brestois.

Et les joueurs d'Olivier Dall'Oglio sont récompensés grâce à un centre de Mathias Autret, bien repris par Jean-Kévin Duverne qui cherche Gaëtan Charbonnier mais trouve finalement un défenseur bordelais. Benito envoie le ballon dans son propre but (80' min) et permet à Françis Le Blé d'exploser de joie. Les Brestois auront montré du caractère sur cette fin de match, et parviennent à accrocher le point du match nul.

Le live du match est à revivre ci-dessous.

Le direct web

Les scores et le classement en direct