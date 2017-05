Le Stade Brestois chute du podium de Ligue 2 après une défaite contre Nîmes (2-3)

Brest s'est incliné 3-2 sur sa pelouse face au Nîmes Olympique, ce samedi après-midi lors de la 36e journée de Ligue 2. Une très mauvaise opération pour les Ty Zefs, qui descendent du podium, à la 4e place. Ils comptent un point de retard sur Amiens, 2e, et Troyes, 3e.

Le Stade Brestois est en train de craquer au pire des moments. Auteurs d'une fin de rencontre catastrophique, les footballeurs finistériens ont perdu contre Nîmes 3 buts à 1. Les Ty Zefs avaient pourtant ouvert le score par Alexandre Coeff dès la 4e minute. Mais Brest a encore réalisé une deuxième période épouvantable, comme il y a quinze jours contre Amiens.

C'est déjà Joan Hartock qui a remis en selle les nîmois. Le gardien du SB29 a hésité au moment de dégager au pied dans sa surface de réparation. Mis sous pression par l'attaquant Renaud Ripart, il a poussé le ballon sur le nîmois. Un but gag. Mais à la pause, les deux équipes étaient à égalité et on pouvait encore croire aux chances du Stade Brestois.

Mais une nouvelle fois, les brestois ont été punis en deuxième période. Ousmane Cissokho a inscrit un doublé coup sur coup, aux 77e et 78 minutes de jeu. Zakaria Diallo a bien redonné un peu d'espoir à son équipe en réduisant la marque à 3-2 à la 83e minute. Mais ça n'a pas suffit.

Danger au classement !

Les brestois ne sont plus qu'en 4e position. Ils quittent le podium pour la première fois depuis le 9 septembre, au soir de la 6e journée. Et surtout, ils pourraient reculer à la cinquième place, en cas de victoire de Lens sur la pelouse de Strasbourg lundi soir.

Le Stade Brestois s'incline pour la troisième fois de suite, après des défaites contre Amiens (3-2) et à Troyes (1-0). Ce n'était jamais arrivé cette saison ! Les Ty Zefs avaient sur réagir à chaque fois jusque là.