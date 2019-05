Le Stade Brestois en Ligue 1 : la saison en cinq matchs

Brest, France

Cinquième en 2017, cinquième et sorti au premier tour des playoffs 2018, le Stade Brestois a arraché la montée à l'issue de la troisième et dernière année de Jean-Marc Furlan à sa tête. Voici quelques moments pour s'en souvenir.

1. Le 03 août 2018. Le coup d'envoi

Où ? A Troyes, au Stade de l'Aube

Quand ? 2e journée de Ligue 2

Quoi ? Il fait une chaleur accablante et Brest transpire. Comme quatre jours plus tôt, en ouverture du championnat, le Stade court derrière le score et sans son entraîneur puisque Jean-Marc Furlan est suspendu. La Ligue 2 assiste alors à un événement qui va se reproduire souvent. En cinq minutes, Brest renverse le score.

Le Stade Brestois remporte le match (2-1). Il a concédé quinze fois l’ouverture du score cette saison. Lors de ces quinze matchs, il a pris vingt points.

Il faisait vraiment très très très chaud © Radio France - Thomas Lavaud

2. Le 20 octobre 2018. Le chef d'oeuvre

Où ? A Francis-Le Blé

Quand ? 10e journée de Ligue 2

Quoi ? Le Blé est rempli de spectateurs et de soleil. Gäetan Charbonnier illumine ce match contre Lorient de sa classe. Une reprise de volée pour égaliser. Une reprise de la tête pour égaliser une seconde fois. Le but de la victoire est son chef d’oeuvre. Dos au but, sur la ligne de sortie de but, il élimine Felipe Saad d’une petite talonnade pour lui-même puis sert Gaëtan Belaud, buteur, en retrait.

Brest gagne (3-2), enchaîne une septième victoire consécutive et égale le record historique du club.

3. Le 1e mars 2019. Brest gratte des points

Où ? A Châteauroux, au stade Gaston-Petit

Quand ? 27e journée de Ligue 2

Quoi ? Brest tient toujours bon le cap. Malgré une défaite fin 2018 à Lens, il ne perd jamais et garde solidement sa deuxième place. Ce déplacement à Châteauroux tombe deux semaines avant le derby à Lorient, et plusieurs joueurs sont sous la menace d’une suspension.

Jean-Marc Furlan taille dans le vif, et laisse les cadres concernés, dont Charbonnier, sur le banc. Le rendement de l’équipe s’en ressent mais le Stade Brestois parvient à gratter un point grâce à un penalty et un corner. Une occasion dans le match, deux buts (2-2).

Adieu petit buffet de Gaston-Petit. Tu étais vraiment la meilleure chose de Châteauroux. De loin. © Radio France - Thomas Lavaud

4. Le 16 mars 2019. La réaction

Où ? Au Moustoir

Quand ? 29e journée de Ligue 2

Quoi ? Il y a de la tension au Stade Brestois. La question de l’avenir de Jean-Marc Furlan est sur le tapis, la semaine d’entraînement n’a pas été de tout repos avec le contrôle anti-dopage du jeudi, la fête du derby est gâchée par les autorités préfectorales, et on se demande si Brest n’est pas en train de vivre le coup de pompe qu’il n’a pas connu plus tôt. Battu 5-2 à Le Blé une semaine plus tôt, le Stade se sort de Lorient avec un point (1-1).

Sans un sauvetage d’Anthony Weber sur sa ligne à la 92e minute, Lorient serait revenu à deux points juste avant la dernière trêve de la saison.

Beaucoup de places vides sur cette photo © Radio France - Thomas Lavaud

5. Le 27 avril 2019. L'aboutissement

Où ? A Francis-Le Blé

Quand ? 345 journée de Ligue 2

Quoi ? Le jour où on se dit qu’il ne peut rien arriver à cette équipe. Où les craintes de revivre la fin de saison de 2016/2017 s’envolent. Brest l’emporte (2-0) malgré une première période durant laquelle il aura souffert comme jamais. Le Stade Brestois aurait pu être heureux de n'être mené que 1-0 à la mi-temps. Le score était pourtant de 2-0 en sa faveur.