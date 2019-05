Le Stade Brestois en Ligue 1 : "La saison est parfaite à mes yeux ! " pour Bruno Grougi

Brest, France

- France Bleu : "Ce que vous ressentez est-il aussi fort que lors de la montée en 2010 ?"

- Bruno Grougi : "C'est magnifique pour le club et la ville. Quand on voit le niveau de la Ligue 1 et la beauté des stades, quelque chose de beau nous attend. Une montée te marque plus quand tu la vis comme joueur, mais ce que je ressens est aussi fort qu'en 2010. A l'époque, elle nous était tombée dessus sans vraiment de préparation. Cette année, c'est le fruit de trois ans de travail."

Ils sont taillés pour la Ligue 1

- France Bleu : "Vous pensiez possible d'atteindre ce total de 74 points ?"

- Bruno Grougi : "74, c'est exceptionnel. Nous, en 2010, on est monté avec 66. Le groupe dégage une maîtrise de ses émotions hors normes. On les attendait contre Lens, ils ont répondu présent. On les attendait après la défaite de Béziers, ils ont fait un très gros match contre Niort. Ils sont taillés pour la Ligue 1. Ils n'ont pas faibli, sauf peut-être à Béziers. La saison est parfaite à mes yeux."

La chance de ne pas avoir trop de blessures

- France Bleu : "Quand est-ce que vous vous êtes dit que ça allait le faire ?"

- Bruno Grougi : "J'ai dit à plusieurs personnes, au soir du match aller contre Lorient, qu'on irait en Ligue 1. En raison de la gestion de la semaine, du match. Il y avait plein de signaux démontrant la maturité, le fait que l'équipe était prête. On a eu la chance de ne pas avoir trop de blessures aussi, mais le groupe a été tellement fort et uni que rien ne pouvait les faire chavirer."

- France Bleu : "Cette montée marque la fin d'une aventure ?"

- Bruno Grougi : "Malheureusement, des joueurs vont partir. Des personnes au club. L'entraîneur, je ne sais pas, mais une nouvelle aventure va s'écrire. La joie est intense car certains vont prendre d'autres chemins. Tu sentais des émotions différentes dans le vestiaires.... "