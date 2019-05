Le Stade Brestois en route vers la Ligue 1

C'est à l'occasion de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 2, et de la venue de Niort à Francis- Le Blé, dès 20h45 que Brest peut espérer monter en Ligue 1. Une victoire sur le 11e et ce sera bon. En cas de nul, il faudra espérer que Troyes ne gagne pas à Clermont.

Un match à suivre sur France Bleu Breizh Izel et sur francebleu.fr