Le Stade Brestois explose les réseaux sociaux avec Youcef Belaïli

Youcef Belaïli n'arrive pas seul dans le Finistère. L'international algérien, qui a signé lundi, compte derrière lui des centaines de milliers de fans. A tel point qu'en quelques heures seulement, le Stade Brestois a plus que doublé ses abonnés sur les réseaux.

Ce mardi, en début de soirée, le Stade brestois comptait ainsi 751.000 abonnés sur Facebook et plus de 297.000 sur Instagram. Et ces compteurs continuent de grimper. Youcef Belaïli, qui aura 30 ans en mars, a brillé ces dernières années en sélection algérienne. Il a participé activement à la victoire de l'Algérie à la CAN-2019 et à celle en Coupe arabe en décembre dernier.

Après les abonnés, les maillots ?

Le joueur a lui-même 2,9 millions d'abonnés sur Instagram. Le club peut aussi s'attendre à vendre beaucoup de maillots floqués du numéro 24 de Belaïli. Après avoir évolué en Algérie, en Tunisie, en Arabie saoudite et au Qatar, il était en fin de contrat et libre pour signer jusqu'en juin à Brest. Il est recruté pour pallier le départ de Romain Faivre à Lyon.