Le Stade Brestois frappe un grand coup à Lens (2-0) et prend seul la tête de la Ligue 2 !

Dans le match au sommet de la 31e journée de Ligue 2, le Stade Brestois s'est imposé 2-0 sur la pelouse du RC Lens. Les finistériens s'emparent de la première place du championnat, à 7 journées de la fin. Un nouveau pas vers la montée en Ligue 1.

Co-leaders avant le coup d'envoi, le RC Lens et le Stade Brestois avaient énormément de pression pour ce choc de la 31e journée de Ligue 2. A ce petit jeu là, ce sont les brestois qui s'en sont le mieux tiré. Grâce à un but de Cristian Battochio après la demi-heure de jeu, puis de Steven Joseph-Monrose dans les arrêts de jeu, le Stade Brestois s'est imposé 2-0.

Brest compte cinq points d'avance sur le troisième du championnat

La sixième réalisation de la saison du milieu de terrain brestois permet à son équipe de prendre 3 points d'avance en tête de la Ligue 2. Une opération absolument parfaite. Et si l'on regarde un peu plus loin dans le classement, on se rend compte que le SB29 possède 5 points d'avance sur le 3eme. A sept journées de la fin du championnat, la Ligue 1 se rapproche petit à petit pour les footballeurs finistériens.

Le classement de Ligue 2 à l'issue de la rencontre entre Lens et Brest - Capture d'écran LFP

Neal Maupay de retour sur les terrains !

Et dans le sprint final, le Stade Brestois aura besoin de tous ses joueurs. Bonne nouvelle, Neal Maupay était présent sur la pelouse ce samedi après-midi face au RC Lens. L'attaquant brestois n'avait plus joué depuis le 27 janvier dernier (22e journée contre Valenciennes) !

Ce samedi après-midi, Neal Maupay a été immédiatement titularisé et il a pesé sur la rencontre. Mais il a manqué un face-à-face juste avant la mi-temps. Ce qui aurait permis aux brestois de mener 2-0 et de se mettre à l'abri. Le deuxième but brestois, c'est finalement Steven Joseph-Monrose qui a inscrit ce deuxième but, dans les arrêts de jeu de la rencontre.