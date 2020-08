Sérieux, le Stade Brestois (Ligue 1) s'impose contre un En Avant Guingamp rassurant

Le Stade Brestois (Ligue 1) a remporté son quatrième match de préparation à la Ligue 1, en battant En Avant Guingamp (Ligue 2). Le stagiaire professionnel Benvindo a marqué le seul but d'une rencontre où les Guingampais, qui ont tiré trois fois sur les poteaux, ont eu leur chance.

La première mi-temps

Appliqué dans la conservation de balle, à défaut d'être dangereux en raison d'une attaque totalement redessinée, le Stade Brestois mène à la mi-temps grâce à un but du stagiaire pro Killian Benvindo (14e), servi par Heriberto Tavarès peu en vue le reste du temps. L'avantage aurait pu être plus lourd si Le Douaron, parti pleine axe grâce à une erreur défensive adverse, avait remporté son face à face avec Larsen (15e) ou si Baal avait cadré son tir (43e).

C'aurait été sévère pour des Guingampais capables d'attaquer en nombre et de donner le change physiquement, mais menés faute d'avoir pu convertir au moins une de leur quatre occasions franches. Deux se sont achevées sur le poteau gauche (Ngbakoto et Gomis aux 12e et 19e.)

Stade Brestois : Cibois - Ball (c), Mbock, Chardonnet, Pierre-Gavriel - N'Goma, Magnetti, Belkebma, Tavarès - Le Douaron, Benvindo.

En Avant Guingamp : Larsen - Rebocho, Niakaté, Eboa Eboa, Mellot - MChangama (c), Carnot, Pelé - NGbakoto; Gomis, Livolant.

La seconde mi-temps

Si la première période était agréable et rythmée, la seconde l'est moins. Les deux équipes font tourner et offrent du temps de jeu aux jeunes joueurs. Faivre, Devarrewaere ou Bangoura côté Brestois. Anne, Taha, Roux côté guingampais. Le onze guingampais est totalement différent de celui qui a joué en première mi-temps.

La maîtrise est Brestoise, mais le début de période est encore marquée par le manque d'efficacité d'En Avant Guingamp. Palun, grâce à un retourné, touche une troisième fois les montants (63e) et Duverne sauve son camp en déviant une frappe de Taha (70e). Le dernier sursaut guingampais dans une rencontre que Brest, plus frais, va gérer sur la fin, sans pouvoir alourdir le score malgré des tentatives de Mbock et Faivre, ou un but refusé à Cardona pour hors-jeu (73e)