VIDEO - Le Stade Brestois maintenu dit "merci Montpellier !"

Brest a décroché in extremis son maintien en Ligue 1, lors de la dernière journée de championnat ce dimanche soir. Les Brestois, battus par le PSG (2-0) à domicile, s'en sont remis à la défaite de Nantes contre Montpellier (2-1). Un très gros soulagement après une fin de saison stressante.

Le scénario catastrophe pour le Stade Brestois n'a pas eu lieu dimanche soir. Mais cela s'est joué à rien. Au coup de sifflet final à Francis Le Blé, alors que les Ty-Zefs viennent de s'incliner (2-0) contre le PSG, le match n'est pas encore fini à la Beaujoire entre Nantes et Montpellier. Si les Nantais parvenaient à égaliser, Brest se retrouvait à la 18è place, synonyme d'un barrage contre Toulouse (Ligue 2). Mais les Montpelliérains ont conservé leur avantage pour s'imposer (2-1) et permettre l'explosion de joie pour les joueurs Brestois, le staff et les supporters installés aux balcons de certains appartements qui donnent sur le stade Francis Le Blé.

Larsonneur remercie Montpellier

"Moi j'ai suivi les autres résultats avec le photographe derrière le but, sourit, soulagé, Gautier Larsonneur. J'étais sur le téléphone pour les derniers instants du match de Montpellier. Et merci Montpellier !" Le gardien du Stade Brestois a bien conscience que son club formateur a eu très chaud pour éviter la place de barragiste.

"On est monté en Ligue 1 avec le Stade Brestois, on a cravaché pour monter. Ca aurait été dommage de tout anéantir sur quelques matchs un peu moins bons en fin de saison. Mais on est le Stade Brestois, et je pense qu'à un moment beaucoup de gens l'ont oublié ou nous ont vu trop beaux. 41 points c'est très bien. Il en aurait fallu un de plus pour être soulagés un peu plus vite. Mais c'est une saison correcte."

Gros soulagement aussi pour l'entraineur de Brest, Olivier Dall'Oglio : "On savait qu'on aurait besoin d'un coup de pouce. Aujourd'hui c'est Montpellier qui nous l'a donné. Je suis soulagé parce que ça a été une saison à rebondissements, une saison difficile."

