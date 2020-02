Le Stade Brestois prend l'eau (3-0) à Dijon

Brest, France

On pensait que la victoire à Toulouse avait changé quelque chose dans l'approche des matchs à l'extérieur pour les Brestois. Mais non, ils ont repris leurs mauvaises habitudes loin de Françis Le Blé, en passant complètement à côté de leur sujet à Dijon. Olivier Dall'Oglio s'en serait bien passé pour son retour dans son ancien club.

Encore une entame de match manquée

C'est un problème récurrent cette saison, les joueurs d'Olivier Dall'Oglio passent parfois au travers dès les premières minutes de jeu. Samedi soir, les Dijonnais n'ont attendu que trois petites minutes pour inscrire le premier but par Mama Baldé.

Privés du ballon, les Brestois sont méconnaissables et ils encaissent rapidement un deuxième but, marqué par le même Baldé. A l'heure de jeu, Alexandre Mendy a l'occasion de réduire l'écart mais sa tête, sur un centre de Faussurier, termine sur la barre transversale.

Deuxième mi-temps à sens unique

Les changements précoces d'Olivier Dall'Oglio, à la 54ème minute, n'y changent rien. Samuel Grandsir et Mathias Autret n'ont pas plus de réussite. Et les Brestois finissent par encaisser un troisième but dans le dernier quart d'heure de jeu (Mavidid, 77').

Le Stade Brestois n'a donc pas encore réussi à éliminer ses naufrages à l'extérieur, comme lors des lourdes défaites de la phase aller (à Nîmes, Monaco et Montpellier). Même si le matelas avec la zone rouge reste pour l'instant confortable, il faudra réagir dès mercredi soir, avec la réception de Bordeaux à 19 heures. Mais on le sait, à Le Blé, Brest n'est pas le même.

