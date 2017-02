Le Stade Brestois s'envole en tête de la Ligue 2 après sa victoire contre Le Havre (2-0) !

Réalistes à défaut d'être impressionnants, les footballeurs brestois se sont imposés 2-0 face au Havre, pour la 26e journée de Ligue 2. Une victoire qui leur donne six points d'avance en tête du championnat. Une très bonne opération en vue de la montée en Ligue 1.

Le Stade Brestois était attendu pour cette rencontre face au Havre. Ses principaux concurrents à la montée en Ligue 1 avaient joué vendredi soir (match nul pour Amiens, victoire de Reims). Brest a répondu présent : une victoire 2-0 qui permet aux Ty Zefs de prendre six points d'avance en tête de la Ligue 2.

Belle victoire 2-0 du @SB29 à domicile contre Le Havre ! Six points d'avance en tête de la #Ligue2 après 26 journées 💪💪 #FBsport #SB29HAC — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) February 18, 2017

Pourtant, le SB29 ne s'est pas montré souverain. Il a souvent laissé le ballon à leur adversaire. Mais les havrais n'ont jamais su quoi en faire. Ils n'ont pas réussi à se procurer de véritables occasions franches. Et à chaque fois qu'il y a eu danger, Joan Hartock est resté solide sur sa ligne.

Le premier but brestois est intervenu peu après la demi-heure de jeu. Bryan Pelé déborde sur son côté gauche et adresse un centre. Cristian Battochio est à l'affût dans la surface. Sous pression, le havrais Thomas Ayasse détourne le ballon dans ses cages. But contre son camp et 1-0 pour Brest.

Un premier but en pro pour Lavigne après deux ans et demi de disette

Autre motif de satisfaction : le deuxième but est signé Valentin Lavigne. L'attaquant brestois n'avait plus marqué depuis le 30 août 2014, un doublé contre Guingamp lorsqu'il était alors sous les couleurs du FC Lorient. Lavigne a libéré le Stade Brestois d'une lourde frappe à la 82e minute.

#SB29HAC Quelle belle victoire ! Quel public ! Bravo les gars ! Allez Brest ! ☀️☀️☀️🔴⚪ pic.twitter.com/3bCPL0o6rw — Stade Brestois 29 (@SB29) February 18, 2017

A l'issue de la rencontre, l'entraîneur Jean-Marc Furlan pouvait exprimer sa satisfaction. Avec 25 points pris à domicile et 23 à l'extérieur ; avec cette 14e victoire de la saison en Ligue 2, Brest a clairement les qualités d'un champion ou au moins d'un prétendant très sérieux à la montée en Ligue 1.

#SB29HAC JM Furlan : "C'est une soirée bien gérée. Je suis très content". — Stade Brestois 29 (@SB29) February 18, 2017

Prochain match du Stade Brestois : le lundi 27 février avec un déplacement sur la pelouse du Stade de Reims !