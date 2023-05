Le stade de football de Niort homologué jusqu'en 2028

Dans un communiqué publié ce mardi, l'agglomération de Niort explique : "Suite à la réalisation des travaux d’éclairage (technologie Led) et de sécurisation de la zone visiteurs par la Communauté d’agglomération du Niortais, la Fédération Française de Football a prolongé l’homologation du stade René Gaillard pour la tenue de matchs de niveau de Ligue 2." Une excellente nouvelle sauf que sportivement, les Chamois niortais sont toujours bons derniers de la ligue 2 et foncent tout droit vers la relégation en Nationale pour la saison prochaine. Dans le bras de fer entre les élus et la direction du club, on notera cette petite phrase à l'issue du communiqué : " La collectivité est bien au rendez-vous de ses engagements".

ⓘ Publicité