Reims, France

Parfois, le football passe au second plan. Il en va ainsi notamment lorsqu'il s'agit de la vie d'un Homme. En l'occurrence, celle du jeune Samba Diop. Ce jeune espoir du Havre, un de ceux que le club imaginait signer pro l'été prochain, est décédé ce matin dans des conditions encore à éclaircir. Jeune et prometteur défenseur, Samba Diop avait jusque là disputé 21 matches comme titulaire avec la réserve du club normand. Après une semaine d'entraînement sans souci, il a pourtant perdu la vie ce samedi matin après avoir fait un malaise vendredi soir.

Tandis que Rémois et Havrais digéraient la collation d'avant-match, l'annonce de la tragédie parvenait rapidement jusqu'aux joueurs normands, évidemment atteints psychologiquement et pas état de disputer une rencontre de football. Après une réunion de crise de la commission des compétitions de la Ligue, la rencontre entre le Stade de Reims et Le Havre, comptant pour la 32e journée de Ligue 2, est reportée.

Alain Marseille, le délégué de la rencontre @StadeDeReims - @HAC_Foot annonce officiellement le report du match suite au décès du jeune joueur du Havre Samba Diop cette nuit à l’âge de 18 ans #SDRHAC#FBsportpic.twitter.com/1YPpuqv0eM — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) April 7, 2018

Rapidement, le Stade de Reims réagissait par voie de communiqué présentant "ses plus sincères condoléances à la famille et proches du jeune joueur, au Havre Athletic Club ainsi qu’à tous les sympathisants du club ciel et marine", avant d'évoquer la situation devant la presse.

VIDEO | La réaction du président du @StadeDeReims Jean-Pierre Caillot après le décès du joueur du @HAC_Foot Samba Diop #SDRHAC#FBsportpic.twitter.com/LpXq9DNZYb — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) April 7, 2018

VIDEO | La réaction de l’entraîneur du @StadeDeReims David Guion après le décès du joueur du @HAC_Foot Samba Diop #SDRHAC#FBsportpic.twitter.com/dHar0LFZKa — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) April 7, 2018

Tandis que la délégation havraise quittait rapidement Delaune, le staff rémois décidait de programmer un entraînement intensif au Stade. Quant à Grejohn Kyei, Grégory Berthier et Mathieu Cafaro, ils ont été mis à la disposition de Jérôme Monier pour renforcer l'équipe réserve en Nationale 2 samedi soir (contre Furiani Agliani à 20h). Une minute de silence sera par ailleurs respectée sur les terrains de Ligue 1 ce week-end et à l'occasion de l'opposition entre Lens et Nancy, lundi soir en Ligue 2. La rencontre entre Reims et Le Havre, elle, pourrait être fixée au mardi 17 avril ou mardi 1er mai.

