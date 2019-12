Ligue 1 (J15) | Le Stade de Reims arrache un point contre Bordeaux au bout du suspense (1-1)

Reims, France

Sans Mathieu Cafaro suspendu et avec le jeune Nathanael Mbuku titulaire, les rouge et blanc ont su mettre le pied sur le ballon dès les premières minutes tout en manquant de justesse aux abords de la surface de réparation girondine. Sans être un réel rouleau compresseur, le Stade de Reims apporte le danger sur la cage de Benoit Costil qui maintient son équipe à flot grâce à plusieurs interventions : l'international Français détourne du bout des doigts une frappe de Boulaye Dia aux 20 mètres puis jaillit quelques instants plus tard dans les pieds de Donis sur un cafouillage. Mais les locaux se font étrangement surprendre à la 27ème minute : Aurélien Tchouameni profite d’un espace dans le dos de Kamara pour servir Josh Maja. L'attaquant Nigérian trompe Predrag Rajkovic d’une subtile talonnade.

Au retour des vestiaires les hommes de David Guion repartent sur le même rythme et se projettent dans la surface adverse sans être flamboyant. Hassane Kamara et Alaixys Romao, coup sur coup, forcent de nouveau Benoit Costil à s’employer pour sauver les siens. Les stadistes gênent le bloc visiteurs jusqu’à l'expulsion du capitaine Rémois Alaixys Romao. Pourtant en jambes dans cette partie Romao reçoit 2 cartons jaunes à quelques minutes d’intervalles et laisse ses coéquipiers à 10 pour les 20 dernières minutes de la rencontre. Suite à cette exclusion, le rythme baisse et les joueurs de Paulo Sousa laissent venir les rouge et blanc… trop, peut-être... Dans le temps additionnel Hyun-Jun Suk, entré en cours de jeu, adresse un centre millimétré dans la course de Boulaye Dia qui crucifie Benoit Costil, impuissant sur le coup. L’attaquant Rémois permet au Stade de Reims d’arracher le point du match nul et s’offre également son premier but de la saison à domicile.

A Reims (Stade Delaune), le Stade de Reims et Bordeaux font match nul 1-1

Spectateurs : 12949

: 12949 Arbitre : Mr Jérôme Brisard

: Mr Jérôme Brisard Pelouse : bonne

: bonne temps : clair

: clair Avertissements - aux Rémois Alaixys Romao (69e et 73e); aux Bordelais Mexer (6e).

- aux Rémois Alaixys Romao (69e et 73e); aux Bordelais Mexer (6e). Expulsion - du Rémois Alaixys Romao (73e).

- du Rémois Alaixys Romao (73e). REIMS : Rajkovic – Kamara, Disasi, Abdelhamid, Foket – Romao (c), Chavalerin – Doumbia (Suk 82e), Mbuku (Dingomé 62e), Donis (Oudin 71e) – Dia. Entr. : David Guion

: Rajkovic – Kamara, Disasi, Abdelhamid, Foket – Romao (c), Chavalerin – Doumbia (Suk 82e), Mbuku (Dingomé 62e), Donis (Oudin 71e) – Dia. Entr. : David Guion BORDEAUX : Costil - Pablo, Koscielny, Mexer (Jovanovic 80e) - Benito, Otavio, Tchouameni, Kalu (Sabaly 62e)- Adli (Ait Bennasser 85e), Maja, De Préville. Entr. : Paulo Sousa

