Le Stade de Reims dévoile son nouveau logo

Ce sera forcement une page importante de l'histoire du Stade de Reims. Ce jeudi 18 juin 2020, le club rémois a dévoilé son nouveau logo, une nouvelle identité visuelle pour accompagner l'institution dans son développement. Le désormais ancien logo rond rouge et blanc avait été dévoilé en 1999. Il avait succédé à celui en forme de bouteille de champagne. Pendant 20 ans, il a accompagné les bons et les moins bons moments du club qui a notamment connu deux accessions en Ligue 1 en 2012 et en 2018, et aussi le titre de champion de France de Ligue 2 en 2018.

Le Stade de Reims change d’identité tout en gardant les symboles forts du club. Ce nouveau logo a demandé plus d'un an et demi de recherches, de conceptions pour en arriver à cette version finale. "On avait une piste prioritaire qui était de moderniser le logo historique avec la bouteille de champagne" explique le directeur général du club, Mathieu Lacour. "Malheureusement, toutes les recherches juridiques que l'on a effectué avec l'agence qui nous a accompagné dans la création du logo, ont mis en lumière qu'avec la loi Evin, on n'allait pas pourvoir utiliser la bouteille de champagne, donc il a fallut partir sur quelque chose de différent."

Ces études ont notamment montré que l'utilisation d'un logo avec une bouteille de champagne serait impossible pour les catégories de jeunes du club. Le cahier des charges a donc été orienté sur deux points forts : les couleurs , le rouge et blanc, et les lettres S et R. Après avoir étudié de nombreuses version, le choix final s'est porté sur ce logo qui affiche plusieurs symboles. Les lettres S et R enchevêtrées sont supportées par un blason ouvert vers le haut qui représente la forme exacte de la porte centrale de la Cathédrale de Reims. La couronne des sacres a été re-stylisée et chapeaute le logo. L’inscription Stade de Reims devient STADE REIMS avec une subtilité dans l'écriture. "Le nom Stade de Reims assoit de façon corporate et institutionnelle le nom du club" explique Dominique Jubert, le directeur de l'agence Leroy Tremblot qui a imaginé le logo. "On a voulu lui apporter un traitement spécifique et attributif avec l'article DE qui se fond dans STADE avec un jeu de graisse, et on arrive tout à fait à décoder que l'on parle du Stade de Reims, avec une approche assez moderne pour décrire la dénomination du club."

Le Stade de Reims s'inscrit donc dans une nouvelle ère, avec la volonté de poursuivre sa progression déjà bien visible, entre autre, sur le plan sportif et économique. "La création d’une nouvelle identité graphique répond à plusieurs objectifs pour le club." explique le président rémois Jean-Pierre Caillot. "Tout d’abord il s’agissait de moderniser un logotype qui date d’une vingtaine d’années et dont les marqueurs ont vieilli. Ensuite, à l’aube de la saison 2020-21 qui marque le 90e anniversaire du Stade de Reims, l’enjeu était d’afficher un blason iconique sur le fond et avant-gardiste sur la forme reprenant des codes historiques, culturels et permettant au Stade de Reims de se distinguer dans son univers."

Le logo va également être intégré dans un territoire de marques. Ces marques seront le centre de vie Raymond Kopa avec une approche graphique autour de la lettre K, l'académie et aussi le Stade Delaune. L'approche marketing Institution de Football devient Maison de Football. "C'est un clin d’œil aux maisons de champagne" détaille Benjamin Parrot, le directeur de la communication et du marketing du club. "Les maisons de champagne sont des maisons accueillantes et sont ancrées dans le territoire et nous avons voulu nous en imprégner."

Maison de football remplace Institution de football

Ce logo, le 5e de l’histoire du club, est fait pour durer. Si les spécialistes du marketing estiment qu'un logotype doit évoluer tous les 7 ans pour redynamiser la marque, ce ne sera pas le cas pour ce nouveau visuel du Stade de Reims. Le territoire de marque en revanche, à savoir les déclinaisons conçues autour de l'académie, le centre Raymond Kopa et le Stade Delaune, pourront évoluer.

Le Stade de Reims se lance donc dans une nouvelle phase de sa longue histoire, l'année de son 90 anniversaire. Ce logo va progressivement remplacer l'ancien sur les différents supports et lieux où évolue le club afin d'être prêt pour la reprise de la saison à la fin du mois d'août.

