Ligue 1 (J25) | Le Stade de Reims domine Rennes et reprend sa marche en avant (1-0)

A 18 ans, El Bilal Touré a inscrit son deuxième but avec le Stade de Reims.

Reims devait relever la tête après une prestation désastreuse à Strasbourg. C'est chose faite ce dimanche. Sans la manière, les Rémois s'imposent 1-0 face au 3e du championnat avant le coup d'envoi, Rennes. Les Bretons n'ont montré aucune ambition dans ce match, laissant le ballon à des Rémois rassurants dans les transmissions et la domination. Mais toujours avec ce problème dans le dernier, voire l'avant-dernier geste.

Alors que la rencontre semblait se diriger vers un 0-0 sans réel saveur et sans occasion, l'étincelle est venue d'El Bilal Touré, 18 ans. L'attaquant rémois, titulaire pour la 3e fois cette année, tombe dans la surface de réparation bretonne, à la 72e minute. C'est Damien Da Silva qui lui tire le maillot. Monsieur Batta désigne le point de penalty. Comme face à Angers il y a plusieurs semaines, le jeune Rémois prend ses responsabilités et se fait justice en propulsant le ballon dans les buts d'Edouard Mendy, parti du mauvais côté. Les Rennais réagissent ensuite timidement, sans inquiéter les Rémois, bien aidés dans le temps additionnel par leur gardien Predrag Rajkovic, auteur d'une belle parade sur une frappe de Raphinha. Les Hommes de David Guion signent finalement un 11e match sans encaisser de buts cette saison et renouent avec le succès sur leurs terres.

A Reims (Stade Auguste-Delaune) : Reims bat Rennes 1 à 0

Mi-temps : 0-0

: 0-0 Arbitre : F. Batta

: F. Batta But : Toure (72 s.p.) pour Reims

: Toure (72 s.p.) pour Reims Avertissements - Cassamá (59') pour Reims ; Raphinha (82') pour Rennes.

- Cassamá (59') pour Reims ; Raphinha (82') pour Rennes. Reims : Rajkovic - Foket, Abdelhamid (cap), Disasi, Kamara - Munetsi, Cassamá (Donis 65) - Chavalerin, Toure, Dia (Romao 79), Doumbia (Mbuku 90+3) Entr. : David Guion

: Rajkovic - Foket, Abdelhamid (cap), Disasi, Kamara - Munetsi, Cassamá (Donis 65) - Chavalerin, Toure, Dia (Romao 79), Doumbia (Mbuku 90+3) Entr. : David Guion Rennes : Mendy - Traore, Gnagnon, Da Silva (cap), Faitout Maouassa (Boey 46) - Lea Siliki (Del Castillo 76), N'Zonzi, Tait - Raphinha, Siebatcheu (Niang 56), Bourigeaud Entr. : Julien Stéphan

