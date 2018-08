Reims, France

Les vidéos ont plutôt agréablement surpris les supporters du club. Des mises en scène scénarisées pour annoncer les arrivées de l’attaquant coréen Hyun-Jun Suk et du défenseur belge Björn Engels. En à peine une minute, le message est passé et surtout l'idée reste ancrée dans les têtes. Le Coréen avec son maillot sur le dos, se sert un café avant d'y ajouter 10 bûchettes de sucre en poudre. La vidéo se termine avec le message : Suk Ajouté ! Pour Björn Engels, c'est une référence à l'une des légendes du tennis mondial, Björn Borg, qui est privilégiée. Le joueur arrive dans le vestiaire, ouvre sa casier et découvre, surpris, un sac avec une raquette et des balles de tennis. Il finit par jongler avec un balle en laçant "C'est mieux comme çà". Les deux joueurs se prêtent au jeu dans des productions qui ont du être réalisées en un temps record, avec très peu d'anticipation et surtout, l'incertitude qui peut régner dans les derniers détails avant la signature des joueurs. En tout cas, l'initiative n'est pas passée inaperçue dans le monde du football, comme le président du FC Lorient , Loïc Fery, qui a salué l'approche marketing du Stade de Reims.

Benjamin Parrot : « On a deux heures pour agir et pour être prêt »

Le directeur de la communication et du marketing, Benjamin Parrot, explique l'idée de ces vidéos et comment elles ont été réalisées.

Comment est née cette idée de réaliser des vidéos pour annoncer l'arrivée des joueurs ?

On est parti d'un postulat qui est simple : aujourd'hui, le fait de faire arriver un joueur n'est plus un scoop, n'est plus une information en soi à l'heure des réseaux sociaux et de l’instantanéité. L'information a fuité un ou deux jours avant, donc nous en tant que club, on a la main que sur l'officialisation. On a perdu le côté spontané d'une annonce, donc l'idée était de créer une petite attente supplémentaire à travers ces vidéos, et de reprendre la main sur la communication sachant que l'arrivée du joueur est quasiment déjà connue de tous.

Comment sont imaginés les scénarios ?

On pourrait avoir un petit label "fait maison" puisque l'on imagine les scénarios au club, on n'a pas d'agence. On travaille en fonction de la typologie du joueur et du message que l'on souhaite faire passer. Il y a des scénarios qui sont parfois plus loufoques que d'autres. On établi ensuite un synopsis que l'on présente naturellement au joueur car le joueur doit adhérer. Et ensuite, on tourne mais on est assez réactifs puisque à partir du moment où l'on est au courant que le joueur arrive, on a deux heures pour agir et pour être prêt. L'idée est de créer un lien amical, familier, entre le joueur et le public, d'avoir ce premier contact qui est une approche un peu moins formelle qu'une présentation en conférence de presse mais qui emmène tout de suite de la sympathie. Et puis même pour nous de par certains synopsis, on fabrique des moyens memo-technique pour se souvenir du nom ou du prénom du joueur, ce qui est plutôt amusant et qui permet d'installer le nom du joueur dans l'esprit de nos supporters.

Comment cela a été apprécié par les joueurs ?

Plutôt bien. On a expliqué naturellement à Hyun-Jun Suk en anglais, la traduction de son nom en français. Il en ignorait le sens et il a très vite trouvé çà amusant. Il s'est vraiment pris au jeu et il a fait l'ouverture du sucre très méticuleusement, il a trouvé que c'était une référence plutôt amusante et il a beaucoup rit quand il a vu la vidéo avant qu'on la diffuse. Pour Björn Engels, la référence au joueur de tennis, lui il l'a connaissait, mais il a trouvé çà sympa que l'on créé une petite histoire avec une légende du tennis, avec un côté décalé du fait qu’il se retrouve avec une raquette de tennis. Alors on ne leur demande pas d'être des "actors studio" mais on leur demande d'adhérer forcement à l'histoire parce que s'ils n’adhèrent pas, on ne peut pas le faire car on travaille pour le club, mais aussi pour eux, pour les présenter d'une manière qui leur convient aussi.

Quels sont les retours aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux ?

On a des taux d'engagement très importants. De toute façon, on sait que là où le club suscite de l'attente et de l'émotion, c'est aussi à travers le mercato ou à travers des annonces comme celle d'un maillot. Et ces taux d'engagement importants permettent aussi à la marque d'être très présente et d'irriguer tous les réseaux sociaux et pour nous de grappiller de la visibilité, d’asseoir un peu plus l'image de marque du Stade de Reims comme un club en Ligue 1 qui se démarque et a envie de faire des choses un petit peu rafraîchissantes.