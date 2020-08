Le Stade de Reims fait son retour au Stade Delaune avec une lourde défaite face à Bordeaux (0-4)

Au stade Delaune (Reims), Reims s'incline face à Bordeaux (L1) sur le score de 4 à 0.

Mi-temps : 0-3

0-3 Spectateurs : 2500

2500 Pelouse : Excelente

Excelente Arbitre : M.Rudy Buquet

M.Rudy Buquet Buts pour Bordeaux : Oudin (30e), De Préville (31e), Zerkane (40e), Briand (67e, sp.)

REIMS : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (c), Konan - Chavalerin, Cassama (puis Sissoko, 82e), - Dia, Berisha (puis Zeneli, 46e), Cafaro (puis Dingomé, 75e) - Touré (puis Kutesa, 62e)

A vrai dire, on n'était plus vraiment habitué... Même si cela reste un match de préparation qui comme son nom l'indique, consiste à monter en puissance et à corriger ses défauts sur des rencontres qui ne comptent pas, un pareil score était rarement arrivé ces derniers mois. Il ne faudra pas le dramatiser, comme il ne faudra pas le banaliser non plus... Les Rémois, meilleure défense du championnat de Ligue 1 la saison dernière, avaient fait de la base défensive une marque de fabrique. Elle a été sérieusement bousculée ce samedi soir par une équipe bordelaise dynamique et opportuniste. Il restera un match de préparation aux Rémois pour se remettre dans le bon sens, la semaine prochaine toujours à Delaune face au champion du Danemark. Et surtout se redonner confiance avant de se déplacer à Monaco lors de la 1ère journée de Ligue 1 le dimanche 23 août à 13 heures.

A noter que le retour du public au Stade Delaune s'est fait dans d'excellentes conditions. Environ 2500 spectateurs qui marquent certainement le retour du foot avec du public... Enfin !