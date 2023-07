Le Stade de Reims monte en puissance après avoir battu l'équipe espagnole de Getafe (1-0)

Feuille de match

A Campoamor (Alicante), le Stade de Reims (Ligue 1) a battu Getafe (Liga) sur le score de 1 à 0.

Mi-temps : 0 - 0

0 - 0 Pelouse : Parfaite

Parfaite Temps : Chaud et lourd

Chaud et lourd But pour Reims : Diakité (68e)

Diakité (68e) Avertissement pour Reims : Emmanuel Agbadou

Emmanuel Agbadou 1ère mi-temps : Diouf - Foket, Okumu, Abdelhamid, Wilson-Esbrand - Matusiwa, Richardson - Ito, Munetsi, Khadra - Diakité

Diouf - Foket, Okumu, Abdelhamid, Wilson-Esbrand - Matusiwa, Richardson - Ito, Munetsi, Khadra - Diakité 2e mi-temps : Diouf - Foket, Abgbadou, Abdelhamid, Koudou - Matusiwa, Richardson - Flips, Munetsi, Khadra - Diakité

Diouf - Foket, Abgbadou, Abdelhamid, Koudou - Matusiwa, Richardson - Flips, Munetsi, Khadra - Diakité Sont également entrés en jeu : Agbadou, Lopy, Olliero, Diakhon, Atangana, Cajuste, Doumbia, Fall,

En résumé et video

C'est un Stade de Reims appliqué, concerné et très concentré qui a battu l'équipe espagnole de Liga, Getafe, ce mercredi soir sous la chaleur espagnole. Face à une équipe rugueuse et très engagée, les Rémois ont été très solides et ont su répondre à l'intensité physique proposée par leur adversaire. Et à vrai dire, on n'a pas vraiment vu l'équipe espagnole se montrer très dangereuse au fil de la rencontre. Reims a dominé, s'est appliqué à contenir les quelques initiatives locales, et a répondu en montrant le pus d'initiative. Ce match a également pu voir un temps de jeu allongé pour plusieurs joueurs. Dont celui du nouvel attaquant Oumar Diakité qui a encore frappé. Il a inscrit son 5e but en 4 matches de préparation et même s'il est bien trop tôt pour tirer des conclusions, il est peut-être en train de prendre le fauteuil de Folarin Balogun. Ce jeudi, les Rémois auront ce matin une légère séance d'entraînement et de récupération le matin, avant de se retrouver en fin d'après-midi pour une activité ludique. La prochain match amical sera ce samedi à San Pedro del Pinatar, face à l'équipe de Ligue 2 Espagnole du Real Saragosse.