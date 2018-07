Depuis lundi et jusqu'à samedi, les Rémois sont en stage dans la station balnéaire de la Côte d'Opale. Avec beaucoup de travail au programme et un nouveau match amical ce samedi face à Bruges qui viendra conclure cette phase de préparation.

Le Touquet-Paris-Plage, France

Pour une fois, l'air frais et la pluie ont pris le pouvoir sur la Côte d'Opale, au Touquet. Jusque-là, les joueurs du Stade de Reims avaient connus les effets d'un été chaud qui ne les a pas empéché de travailler, et plutôt sérieusement. Depuis lundi, les Rémois ont rejoint a station balnéaire et leur hôtel Resort, là où il y a un an, ils ont construit leur fabuleux destin qui les a emmené droit vers la Ligue 1. Au rythme de deux entraînements par jour, l'objectif de ce stage est surtout de renforcer la cohésion, le mental du groupe. Apprendre à mieux connaître les nouveaux et entretenir la "fratrie" qui a été à la base de la réussite de l'exercice précédent. Autour du staff technique, l'entraîneur David Guion poursuit l'oeuvre entrepris avec ses hommes de confiance, ses adjoints Stéphane Dumont et Christophe Raymond, l'entraîneur des gardiens Sébastien Hamel, et le et le responsable de la performance, Laurent Bessière qui avec son équipe joue un rôle essentiel pour mettre l'équipe à niveau physiquement.

VIDEO | Les joueurs du @StadeDeReims sont en stage au @Le_Touquet jusqu’à samedi avec au programme du travail physique #FBsportpic.twitter.com/T1zWsF7pMF — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) July 20, 2018

Au delà des entraînements, des activités ludiques sont au programme, les joueurs ont également eu une soirée libre pour sortir ensemble. Et il y a eu bien sûr le match de préparation perdu face au Red-Star (1-2) mercredi dernier au Stade Gérard Houilllier du Touquet. Ce même stade qui accueillera ce samedi à 17h30, le dernier match de préparation du stage face à l'équipe belge du Cercle de Bruges, championne de France de Division 2 la saison dernière et qui comme le Stade de Reims, va retrouver l'élite cette saison.

VIDEO | Séance spécifique pour les gardiens de but du @StadeDeReims en stage au @Le_Touquet autour de Sébastien Hamel #FBsportpic.twitter.com/oNurpzaxXs — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) July 20, 2018

Dans leur hôtel ressort situé à a peine 3 minutes du stade d'entraînement, les Rémois ont mis en place un mini camp de base avec une aile de l'hôtel qui leur est exclusivement réservé. Des jeux, un terrain de tennis et une piscine intérieur sont également à leur disposition. Vendredi, les Rémois ont effectué deux séances dont une matinale très intensive où l'on a pu très vite comprendre qu'un certaine continuité était en train de s'installer dans un groupe dont la plupart a connu l'accession en Ligue 1 et le titre de Champion de France de Ligue 2 la saison dernière. Reste désormais à espérer les 3 à 4 recrues que le staff technique attend pour préparer dans les meilleures conditions le premier match de la saison de Ligue 1, le 11 août prochain à Nice. Des recrues pour renforcer un groupe qui a déjà connu des petits tracas physiques : le gardien Edouard Mendy, blessé au doigt, ne pourra reprendre que dans quinze jours. Tristan Dingomé ne sera pas opérationnel avant la rentrée. Moussa Doumbia sera préservé lors du match de préparation face aux Belqes suite à un contact lors d'un entraînement. Hassane Kamara a lui repris la course dans la perspective de très vite revenir. Grejohn Kyei, absent face au Red Star, sera lui de retour.

VIDEO | Jeu réduit avec intensité lors de la séance du matin des joueurs du @StadeDeReims en stage au @Le_Touquet jusqu’à samedi #FBsportpic.twitter.com/5Z04jhHROY — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) July 20, 2018

Après la rencontre face à Bruges samedi, les Rémois regagneront Reims dans la foulée. Ils poursuivront leur préparation au centre de vie Raymond-Kopa dans la perspective du prochain match de préparation à Epernay ce mercredi à 18 heures face à l'équipe algérienne de Paradou.