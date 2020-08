Cinq mois après la dernière rencontre de Ligue 1 disputée dans l'enceinte rémoise, les Rouge et Blanc reviennent à domicile pour une rencontrede préparation. Avec une jauge limitée à 5000 spectateurs et des règles sanitaires strictes à suivre.

Le Stade de Reims retrouve son stade et son public lors du match amical face à Bordeaux (18h)

C'était le 7 mars dernier, une rencontre de la 28e journée de Ligue 1 remportée 1 à 0 par le Stade de Reims face à Brest. Si la situation sanitaire était déjà inquiétante, on était loin de s'imaginer ce soir là que les joueurs et le public ne remettraient plus les pieds au Stade Delaune pendant 5 mois.

Aujourd'hui à 18 heures, environ 2500 spectateurs sont attendus pour ce match de préparation. Une étape importante pour le club et les joueurs après cette longue période d'inactivité. La semaine prochaine, un deuxième match contre les Danois de Midtjylland se disputera une nouvelle fois à Delaune, avant le premier match officiel de la saison de Ligue 1 face à Lille le dimanche 30 août.

S'il est permis d’accueillir 5000 spectateurs, on en attend environ 2500 en cette fin d’après-midi au Stade Delaune. Les portes ouvriront à 16h30. Trois points de gel hydroalcoolique seront mis en place sur le cheminement menant aux sièges. Les parties basses des tribunes Germain, Jonquet et Batteux seront ouvertes. La tribune Méano sera fermée. Les familles pourront rester côte à côte dans la limite des trois personnes. Dans les autres cas, un siège devra séparer chaque spectateurs. Le masque sera bien sûr obligatoire. Les services de sécurité interviendront à chaque fois qu'un groupe de 10 personnes ou plus sera repéré. A l'issue de la rencontre, l'évacuation des tribunes sera séquentielle, une tribune après l'autre afin d'éviter un phénomène de flux trop important aux abords du stade..