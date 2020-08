Le Stade de Reims s'impose en match de préparation en Autriche...avant de rentrer à Reims !

La fiche technique

A Felbach (Autriche), le Stade de Reims s'impose face à Maribor, 2 -0

Mi-temps : 2-0

2-0 Pelouse : bosselée

bosselée Spectateurs : 200

200 Buts pour Reims : Zeneli (30e et 31e)

Zeneli (30e et 31e) Reims : Diouf - Sissoko, Maresic, Faes (Abdelhamid, 46e), De Smet - Kutesa (Hornby, 60e), Dingomé (c) (Berisha, 60e), Munetsi, Zeneli (Mbuku, 67e) - Dia (Cafaro, 46e), Sierhuis (Donis, 60e)

Tout était réuni ou presque pour faire de cette semaine de stage en Autriche, une véritable réussite. Mais un élément est venu troubler la quiétude des Rémois dans leur magnifique hôtel aux thermes de Loipersdorf-Bei-Furstenfeld, situé au sud de l'Autriche. Si la France s'apprête à vivre des températures caniculaires, l'Autriche est depuis lundi copieusement arrosé par des trombes d'eau, le tout sous des températures de 13 degrés. Et ces conditions meteo ont obligé les Rémois a mettre un terme prématurément à leur stage car dans l'impossibilité de s'entraîner dans de bonnes conditions. Mardi, une seule séance d'entraînement a pu se dérouler le matin sur les terrains mis à la disposition des Rémois. Une pelouse gorgée d'eau, voire dangereuse et qui n'a pas permis de se préparer dans les meilleures conditions. Dans l'apres-midi, l'entraînement a été effectué en salle. Et mercredi matin, la séance était ni plus ni moins annulée. C'est à ce moment là que le club a pris la décision de revenir à Reims immédiatement après le match de préparation face à Maribor, pour retrouver les pelouses du centre d'entraînement de Betheny... et la chaleur.

Une belle prestation face à Maribor

Le match face aux Slovènes de Maribor a donné un avant gout de ce qui pourrait attendre les Rémois lors du 2e tour préliminaire de la Ligue Europa. Un adversaire rugueux et physique, un environnement champêtre dans le petit stade de Feldbach, et une pelouse bosselée, inégale, avec quelques faux rebonds à bien négocier. Sans parler de traquenard, le décor ressembler à s'y méprendre à ces matches de Coupe d'Europe que l'on voit à la télé, perdu au fin fond du continent où il faut batailler pour arriver à éviter une élimination sans relief. Le match face à Maribor a permis de voir que les Rémois continuaient à monter en puissance. A l'image d'Arber Zeneli, auteur d'un doublé et très en jambe. Le collectif prend un peu plus forme et même si beaucoup de joueurs ont été préservés en vu du match face à Bordeaux ce samedi (18h) à Delaune, les principes de jeu souhaités par David Guion commencent à se mettre en place à maintenant 2 semaines de la première journée de Ligue à Monaco.