Le Stade de Reims se déplacera en Suisse pour affronter le Servette de Genève en Coupe d'Europe

C'était presque écrit, comme une évidence même si c'est bien le sort qui s'en est mêlé... Lorsque le Servette est apparu comme l'un des trois adversaires potentiels du Stade de Reims pour ce 2e tour de qualification (organisé en groupe de 6 équipes, les Rémois auraient également pu affronter l'équipe de Gibraltar du Lincoln Red Limps ou les Bosniaques de Banja Luka), le nom de Grejhon Kyei est venu en tête de tous les supporters rémois. Celui qui a officiellement envoyé le Stade de Reims en Ligue 1 en mars 2018 à Delaune grâce à un but inscrit face à Ajaccio, évolue aujourd'hui dans les rangs du club suisse. Ce seront donc des retrouvailles, même si l'ancien attaquant rémois ne reviendra pas à Delaune, puisqu'il recevra son ancien club dans le Stade de Genève qui peut accueillir plus de 30 000 personnes même si pour le coup, cette rencontre devrait se disputer à huis clos.

Ce tirage était le plus complexe sur le papier. Si le championnat suisse ne bénéficie pas de la même renommée que la Ligue 1, il n'en reste pas moins un championnat au niveau plus que respectable et en constante progression, et ce sera tout sauf une partie de plaisir pour les hommes de David Guion. 4e de son dernier championnat, le Servette de Genève FC est entré dans la compétition européenne au tour précédent et a sorti l'équipe slovaque de Ružomberok (3-0)

La rencontre se disputera en un seul match, le jeudi 17 septembre, sur la pelouse du Servette. En cas de succès, les Rémois participeront au 3e tour de qualification une semaine plus tard face à un adversaire potentiel qui se connu dès demain puisque le tirage au sort sera effectué ce mardi 1er septembre avant même de connaître les résultats du 2e tour.