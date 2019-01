Le Stade de Reims se lance dans l'univers de la e-Ligue 1

Reims, France

Ils s’appellent Hugo Hervé et Thierry Martins. Leurs noms de joueurs sont respectivement Hugo_Neymar et SnkEusebio. A la fin de l'année dernière, ils ont remporté le tournoi qualificatif pour représenter le Stade de Reims au tournoi d'hiver de la e-ligue 1 qui se déroulait le week-end dernier à Paris. Chacun sur son support de jeu, PS4 ou Xbox One. Samedi dernier, Hugo a atteint les 8e de finale du tournoi, battu par le représentant de Nantes, après avoir remporté ses trois matches de poule. C'était la première fois que le Stade de Reims participait à un tournoi de e-ligue1.

La e-ligue 1, n'est ni plus ni moins qu'un championnat de France virtuel de Ligue 1 organisé à travers le jeu video FIFA19, le best-sellers du jeu video de football dans le monde entier. Et tout cela est très sérieux. Des clubs comme le Paris Saint-Germain et Lille ont même engagé des joueurs professionnels qui représentent leurs clubs à l'année en e-ligue1 mais aussi à l'étranger. Une manière de véhiculer la marque du club à travers le monde dans l'univers des jeux videos qui comprend une population jeune et notamment en Asie ou parfois des dizaines de milliers de personnes assistent à des matches de e-sport dans des salles gigantesques. Pour des clubs comme le Stade de Reims, on n'en n'est pas encore au professionnalisme avec un joueur attaché à la saison au club. Mais tout jeune joueur, fan de jeux videos, qui le souhaite, peut participer aux sélections de e-Ligue 1 afin de pouvoir gagner le droits de participer aux tournois en portant les couleurs rémoises.

Je passerai donc ce soir pour la diffusion de ma finale qui m'a qualifié a la finale nationale de l' @Orange_eLIGUE1 pour le @StadeDeReims 🔴⚪ https://t.co/8GXkxo6sjt — Hugo (@HugoNeymar_) January 12, 2019

Hugo Hervé, 19 ans, dit Hugo_neymar a donc fait le choix du Stade de Reims. "Il fallait choisir l'un des 20 clubs de Ligue 1 représenté. Je suis originaire du Nord mais je ne suis pas fervent un supporter du LOSC" explique Hugo. "Quand j'ai su que le Stade de Reims accédait en Ligue 1, comme c'est un club que j'apprécie, j'ai pas hésité, et je me suis dit on va tenter sa chance. Les qualifications se sont plutôt bien passées, je n'ai pas eu beaucoup de soucis jusqu'en finale, mais en finale, j'ai rencontré un des meilleurs joueurs pros du circuit. J'ai du sortir un gros match pour me qualifier et représenter le Stade de Reims et j'ai réussi." Et voila comment Hugo Hervé a reçu les deux maillots du clubs qu'il était tenu de porter lors du tournoi le week-end dernier à Paris. Car la e-ligue 1 bénéficie, comme dans le réel, d'une couverture telé. C'est la chaine Be In Sport qui possède les droits des tournois et qui diffusent les matches sur ses antennes. Le match d'Hugo a ainsi été retransmis.

Une finale de e-Ligue 1 le 2 mars à Delaune !

Le Stade de Reims souhaite un peu plus développer ce concept à l'avenir au sein du club. La prochaine étape sera au printemps avec la finale des sélections du prochain tournoi e-ligue 1 qui se disputera avant un match du Stade de Reims, au Stade Delaune, le samedi 2 mars avant la rencontre Stade de Reims - Amiens SC, un match qui sera retransmis sur les écrans géants du stade alors que les finalistes (deux pour la finale PS4 et deux pour la XBox One) s'affronteront au bord du terrain avec leur manette de jeu. Le vainqueur de cet ultime match en public représentera le club au tournoi de printemps e-ligue1. Et Hugo Hervé, qui rêve un jour de devenir joueur professionnel, a bien l'intention de venir défendre ses couleurs à Delaune pour continuer à représenter le Stade de Reims au prochain tournoi de printemps.

