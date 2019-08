Le Stade de Reims termine sa préparation par un succès face aux Anglais de Sheffield United (3-1)

Reims, France

La fiche technique

Au Stade Delaune, le Stade de Reims bat Sheffield-United 3 buts à 1 (Mi-temps : 1 - 1)

Arbitre : Benoît Millot

Benoît Millot Temps : nuageux

nuageux Pelouse : excellente

excellente But pour Sheffield-United : Robinson (10e)

Robinson (10e) Buts pour le Stade de Reims : Romao (29e), Oudin (48e), Chavalerin (57e)

Romao (29e), Oudin (48e), Chavalerin (57e) REIMS : Rajkovic - Fokket, Abdelhamid, Disasi, Kamara (Mbemba, 77e) - Chavalerin, Romao (Sissoko, 88e) - Oudin (Suk, 84e), Dingome (Mbuju, 88e), Doumbia - Dia (Konan, 60e)

Le résumé

Les Rémois terminent donc cette phase de préparation invaincus. En 5 matches amicaux disputés, le Stade de Reims a décroché 3 victoires (Metz 2-0, Dijon 3-1, Sheffield 3-1) et fait 2 matches nuls (Lille 1-1, La Gantoise 1-1). Pas de quoi obtenir une assurance tous risques en vue de la saison qui s'annonce, mais c'est avec le plein de confiance que les hommes de David Guion vont entamer leur saison de Ligue 1 samedi prochain au Stade Vélodrome à Marseille. Et ce dernier succès à Delaune face à l'équipe de Premier League anglaise de Sheffield United, a confirmé que cette équipe rémoise avait retrouvé ses automatismes et son projet de jeu. Dans le contenu, l'équipe progresse avec il est vrai peu de recrues pour l'instant, et des joueurs qui se connaissent pas cœur. Face aux Anglais, Reims a répondu au défi physique et à l'engagement proposé par Sheffield. On retiendra aussi ces trois buts inscrits après l'ouverture du score anglaise. L'opportunisme d'Alaixys Romao sur le premier but, la belle passe en profondeur de Trsitan Dingomé en direction de Rémi Oudin sur le deuxième but et la réussite de Xavier Chavalerin sur le troisième. Les Rémois semblent près à en découdre même s'il va aussi falloir enregistrer l'arrivée de nouvelles recrues pour renforcer l'équipe et donner de la profondeur de banc. A noter hier l'officialisation du départ du gardien rémois Edouard Mendy qui s'est engagé 4 ans avec le Stade Rennais.

La vidéo des buts

Les réactions en vidéo