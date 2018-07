Le Touquet-Paris-Plage, France

LA FICHE TECHNIQUE

Au Touquet, le Stade de Reims bat le Cercle Bruges (D1 Belge) 2 buts à 1

Mi-temps : 1 - 0

1 - 0 Arbitre : M. Romain LISSORGUE

M. Romain LISSORGUE Buts pour Reims : Pablo Chavarria (12e), Grejohn Kyei (75e)

Pablo Chavarria (12e), Grejohn Kyei (75e) REIMS : Lemaitre - Diaz, Disasi, Fontaine, Konan (puis Bahanak, 46e) - Chavalerin, Aoualadzian - Kida, Martin (cap.), Piechocki - Chavarria

Lemaitre - Diaz, Disasi, Fontaine, Konan (puis Bahanak, 46e) - Chavalerin, Aoualadzian - Kida, Martin (cap.), Piechocki - Chavarria REIMS (à partir de la 60e mn) : Carrasco - Metanire, Jeanvier, Abdelhamid, Bahanack - Mbemba (cap), Cafaro - Oudin, Pinson, Samba - Kyei

Les Rémois à l’échauffement avant le match contre @ClubBrugge - Coup d’envoi à 17h30 pic.twitter.com/p5XBGcHKcm — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) July 21, 2018

Ce n'était qu'un simple match de préparation où l'on ne garde pas forcement le résultat comme un marqueur fort. Mais ce deuxième succès en trois matches va permettre à l'équipe de forger son mental, en plus des satisfactions données dans le jeu. Pour ce match face aux Belges du Cercle Bruges, eux aussi tout frais promus dans l'élite du football belge, David Guion a privilégié le temps de jeu afin de préserver les joueurs après une semaine dense sur le plan physique. Les 11 joueurs qui avaient disputé 60 minutes face au Red-Star mercredi dernier en ont disputé 30 face à Bruges et inversement. De quoi équilibrer les charges de travail. Et lors de ces 60 premières minutes, les Rémois ont dominé les débats, au moins en première mi-temps. Une domination ponctuée par le but de Pablo Chavarria (12e), bien servi par Ghislain Konan (voir video ci-dessous). L'omniprésence de Marvin Martin dans l'animation au milieu de terrain n'a pas donné beaucoup d’opportunités aux Belges qui sur leur seule occasion de la première période, ont trouvé Nicolas Lemaître sur leur route.

Ouverture du score pour le @StadeDeReims par @PabloAChavarria (12ème)

Reims 1 - Bruges 0#FBsportpic.twitter.com/dNHfLZEjHd — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) July 21, 2018

En deuxième période, les Belges, qui reprendront leur championnat samedi prochain, ont mis plus d'intensité. Et ont réussi à égalisé logiquement en prenant la défense rémoise dans le dos (71e). Mais la fin de match est à mettre à l'avantage des Rémois, certainement plus frais. Virgile Pinson qui a également fait bonne impression a parfaitement servi au premier poteau, Grejohn Kyei, qui d'une tête décroisée au premier poteau, n'a laissé aucune chance au gardien de but français, Paul Nardi.

Même s'il attend toujours des renforts dans les prochains jours, le Stade de Reims a déjà montré de belles choses sur ses matches de préparation depuis la reprise de l'entraînement. Et la qualité des séances d’entraînements observées au Touquet ces derniers jours laissent aussi de belles impressions.

Le prochain rendez-vous pour le Stade de Reims, ce sera dès mercredi à 18 heures au Stade Paul-Chandon à Epernay contre l'équipe de Nationale 2 de Saint-Maur Luisitanos.

VIDEO | La réaction de l’entraîneur du @StadeDeReims , David Guion, après la victoire en match de préparation face à @cercleofficial (2-1)#FBsportpic.twitter.com/uG6Zj9ozjq — Bleu Stade de Reims (@100stadedereims) July 21, 2018