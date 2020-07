Le Stade de Reims termine son stage au Touquet par une belle victoire face au Havre (3-0)

Au Touquet, le Stade de Reims s'impose face au Havre (L2) sur le score de 3 à 0.

Mi-temps : 2 - 0

2 - 0 Arbitre : M. Ustariz

M. Ustariz Spectateurs : 350

350 Les buts pour Reims : Sierhuis (17e), Touré (44e), Zeneli (47e)

Sierhuis (17e), Touré (44e), Zeneli (47e) Reims (Jusqu'à la 65e minute) : Rajkovic – Foket, Faes, Abdelhamid (cap.), De Smet – Kutesa, Munetsi, Chavalerin, Zeneli – Sierhuis, Touré.

Rajkovic – Foket, Faes, Abdelhamid (cap.), De Smet – Kutesa, Munetsi, Chavalerin, Zeneli – Sierhuis, Touré. Reims (A partir de la 65e minute) : Diouf - Sissoko, Maresic, Drammeh, Doucouré - Cassama, Dingomé (Cap.) - Sakava, Mbuku, Cafaro - Hornby. Entraîneur : David Guion

David Guion avait fixé des objectifs sur ce match face au Havre. Il avait demandé à ses joueurs de se créer plus d’occasions dans le jeu et il a été écouté. Ce mercredi au Touquet, les Rémois ont montré un beau visage, une équipe qui franchit les étapes les unes après les autres pour arriver à cette prestation certes imparfaite sur le plan technique, mais très convaincante au niveau de l'investissement et de la cohérence. Il y a eu bien sûr ces trois buts, mais aussi d'autres occasions. Sans oublier la rigueur défensive qui est dans l'ADN de cette équipe avec comme illustration le match du défenseur belge Wout Faes qui s’intègre très vite dans cette défense et toujours le gardien Prédrag Rajkovic qui a sorti les 2 ou 3 situations chaudes que se sont créées les Havrais en première période.

L'entraîneur rémois a ainsi aligné une équipe assez proche de ce que pourrait être un onze de départ. Une équipe qui a évolué 65 minutes avant d'être totalement renouvelée. Et force est de reconnaître que les 11 nouveaux joueurs alignés dans la 2e partie de la rencontre, sont restés dans le même tempo, sans réussir toutefois a marquer. Les Rémois terminent ainsi leur stage de la plus belle des manières, avec le plein de confiance. Trois matches disputés sur place, 2 victoires (face à Rouen et Le Havre) et un match nul (face à Dunkerque). Un stage de 10 jours au Touquet qui a permis bien sûr de s’affûter physiquement ,de travailler tactiquement mais aussi de forger l'esprit de groupe à travers des activités ludiques comme le char à voile ou là course d'orientation. Les joueurs ont également eu droit à une soirée libre samedi soir dernier au Touquet.

Les Rémois ont maintenant 4 jours de repos avant de reprendre l'entraînement, lundi prochain pour une nouvelle préparation de 4 semaines. Ils disputeront 5 matches amicaux et effectueront un stage de 5 jours en Autriche entre le lundi 3 et le vendredi 7 août. Le premier de la saison en Ligue 1 les conduira à Monaco le week-end du 22 et 23 août.